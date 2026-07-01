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Ukraina ründepolk piinas mitmeid mobiliseerituid

Välismaa
Foto: SCANPIX/Ukrinform/SIPA
Välismaa

Ukrainas on skandaali sattunud tuntud ründepolk "Skelja". Ajakirjanike materjalist selgub, et polku mobiliseerituid piinati, peksti ja kiusati, mistõttu sai surma 25 inimest. Ajakirjanikud ja eksperdid arvavad, et probleemi juur on mobilisatsiooni kehv seis.

Viimase kuue kuu jooksul suri ründepolgus "Skelja" ehk "Kalju" 25 noort sõdurit. See ei juhtunud rindel, vaid sõduri baaskursusel. Armees olid paljud polgus toimuvaga kursis, kuid ei julgenud sellest avalikult rääkida

"Esimesena rääkisid meile sellest, mis seal toimub, teiste brigaadide ja üksuste sõdurid. Rindel polnud see saladus. Nad ütlesid, et sellega tuleb midagi teha, aga sõjaväelased ei tohi oma ülemust kritiseerida. Nii see ei käi. Nad ootasid, et sellest räägiksid ajakirjanikud," lausus Babel portaali peatoimetaja Katerina Korobeinik.

"Skeljasse" mobiliseeriti palju endiseid vange, alkohoolikuid ja narkomaane. Endised narkomaanid said tsiviilelus metadooni asendusteraapiat. Armees metadooni ei ole.

"See, et inimene saab metadooni asendusteraapiana, ei tähenda, et ta ei saa teenida. Saab küll, aga mitte jalaväes. Nad saavad ju metadooni just selleks, et sotsiaalselt kohaneda ja töötada. Kaitseväes on vaja ka asjaajajaid, raamatupidajaid ja nii edasi," selgitas Korobeinik.

Julia Kirijenko on üks tuntuim Ukraina rindereporter. Tema sõnul poleks skandaal "Skelja" ümber puhkenud, kui poleks probleeme mobilisatsiooniga.

"Ukraina armee võtab selliseid inimesi, sest neid mobiliseerivad sõjaväekomissariaadid. See on valitsuse otsus, sest meil on väga palju neid, kes ei lähe mobilisatsiooni alla ja neid, kes armeest mööda hiilivad. Olen kuulnud, et meil on neli miljonit meest, kes ei lähe mobilisatsiooni alla," sõnas Kirijenko.

Ametlikult on "Skelja" polk, kuid seal teenib 13 000 sõdurit - kaks korda rohkem kui Eesti kaitseväes rahuajal. Nagu ka teised ründeüksused, on see polk Ukraina kaitseväe juhataja Oleksandr Sõrski isiklik reserv. Nüüd käib Ukrainas elav arutelu selliste üksuste tõhususe üle.

"Mõnikord oli nii, et brigaadid ei pidanud venelaste rünnakutele vastu ja olid sunnitud oma positsioone loovutama. Sellisel juhul tulid just "Skelja" sõdurid appi ja stabiliseerisid rindejoont," ütles julgeoleku- ja koostöökeskuse direktor Dmõtro Žmailo.

"Mõned auditid näitavad, et "Skelja" ei sõdi väga edukalt. Neil on liiga suured kaotused. "Skeljasse" saadetakse väga palju mehi, polk kasvab väga kiiresti. Kui aga ühte kohta läheb palju mehi, siis teistesse üksustesse ei lähe neid üldse," sõnas Korobeinik.

Ukraina kaitseväe juhataja Oleksandr Sõrski tunnistas, et ta teadis probleemist veel selle aasta alguses.

"Arvasime, et neid negatiivseid nähtuseid enam ei ole. Polguülem andis teada, et kõik järeldused on tehtud, süüdlased on karistatud," ütles Sõrski.

Nüüd uurib "Skeljas" toimunut riiklik uurimisbüroo.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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