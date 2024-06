Kolmas Eesti instruktorite meeskond alustas Suurbritannias ukrainlaste väljaõpet

Väljaõppemissiooni Interflex käigus saadab Eest kaitsevägi Ühendkuningriiki nii kaitseväe tegevväelastest kui ka reservväelastest instruktoreid, et anda Ukraina kaitseväelastele sõduri baaskoolitusi nagu tegevused lahinguväljal, relvaõpe, meditsiin ja laskeoskus.

Ühendkuningriigis viibiv üksus on kuni 30-liikmeline ning koosneb tegev- ja reservväelastest ja kaitseliitlastest instruktoritest, kes on ise väljaõppemissioonil osalemiseks soovi avaldanud. Ühe väljaõppetsükli pikkus on ligi kaks kuud.

Käesoleva aasta jaanuaris otsustas Eesti liituda Ühendkuningriigi juhitava väljaõppemissiooniga Interflex, mille käigus antakse Ukraina kaitseväelastele sõduri baaskoolitust. Lisaks Eestile osalevad Interflexi väljaõppemissioonil ka Põhjamaad, teised Balti riigid, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada ja Kosovo.

"Meie pühendunud instruktorite panus väljaõppesse on aidanud õppuritel saavutada uusi enesekindluse tasemeid. Kuigi meie rotatsioon hakkab lõppema, oleme kindlad, et kolmas rotatsioon jätkab sama kirglikult ja viib kursuse eduka finišini," ütles väljaõppemissioonil viibiva teise rotatsiooni üksuse eest vastutav leitnant Sten Kusma, kelle sõnul on Eesti instruktorid rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud.