Eesti õpetas kahe aastaga välja 1300 Ukraina sõdurit

Eesti on pärast sõja algust Ukrainas eelmise aasta veebruaris andnud koolitust rohkem kui 1300 Ukraina sõjaväelasele, mida on umbes kuuendik sellest, kui palju kahe aasta jooksul on Eesti kaitseväelasi välja õpetatud.

"Oleme Venemaa täiemahulise sissetungi algusest alates koolitanud üle 1300 Ukraina sõduri. See tähendab peamiselt sõdurite baasväljaõppe andmist, aga lisaks ka suurtüki-, täpsuslaskurite ja snaiprite koolitust ning küberväljaõpet," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Roland Murof.

Kaitseväe peastaabi pressiohvitser Taavi Laasik selgitas, et aastas läbib Eesti kaitseväes väljaõppe ligi 3800 ajateenijat. 2024. aastal on kaitseministri määrusega kehtestatud teenistusse kutsutute arvuks 3900 ajateenijat.

Sarnaselt Eesti ajateenijatega saavad ka ukrainlased väljaõpet Eesti erinevates väeosades.

"Ukraina kaitseväelaste väljaõpet korraldatakse Eestis erinevates asukohtades ning ukrainlaste väljaõppesse panustavad instruktoritega erinevad kaitseväe üksused," ütles Laasik.

Tema kinnitusel on ukrainlaste väljaõppe korraldamisel arvestatud kaitseväe üksuste väljaõppekavaga. "Kahtlemata tähendab see teatud lisategevusi- ja pingutust, aga ukrainlaste abistamine ei ole mõjutanud otseselt kaitseväe väljaõppe korraldamist," rõhutas Laasik.

Samas märkis kapten Laasik, et ukrainlaste koolitamisest saab praktilist kasu ka Eesti kaitsevägi.

"Iga väljaõpetatava kursuse juures on oluline osa teadmiste ja kogemuste vahetamisel ja see on kahesuunaline. Kaitsevägi jälgib tähelepanelikult Ukrainas toimuvat ning tagasisidet ja kogemusi kogutakse ka siin väljaõppel viibivatelt Ukraina üksustelt ja sõduritelt. Selle põhjal kogutakse õpituvastusi, mida analüüsitakse ning kasutatakse ka meie enda väljaõppe ja tegevuste arendamise juures," ütles kaitseväe pressiohvitser.

Murofi sõnul kaetakse Ukraina sõjaväelaste väljaõpetamise kulud nii kahepoolselt kui Euroopa Liidu Ukraina sõjalise abimissiooni EUMAM raames.

"Oleme taotlenud Euroopa Liidust kulutuste osalist kompenseerimist, kuid siiani pole ühtegi väljamakset tehtud," tõdes Murof.

Kaitseministeeriumi ja kaitseväe esindajad tunnistasid, et ei saa ukrainlaste väljaõppest ega selle kuludest täpsemalt rääkida.

Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas novembri keskel, et Briti relvajõud on andnud väljaõpet kokku 52 000 Ukraina sõjaväelasele ning sellest Londoni juhitud programmi Interflex raames 30 000 ukrainlasele. Sama programmi raames on ukrainlasi koolitanud veel ka Kanada, Uus-Meremaa, Norra, Taani, Soome, Rootsi, Leedu, Holland, Austraalia ja Rumeenia. Siiski on mitmed riigid koolitanud ukrainlasi ka muude programmide ja kahepoolsete kokkulepete alusel, nii pole Interflexiga ühinenud näiteks Poola ja USA.