Kauplused teevad kingimüügi jaoks eeltööd terve aasta

Jõulud on kohe ukse ees ning kingituste valimine ja peolaua menüü koostamine on juba täies hoos. Aga selleks, et jõulutooted lettidele jõuaksid, eelnes poodides kuudepikkune töö ja vaagimine, millised kaubad võiksid inimestele tänavu meele järele olla. "AK.Nädal" uuris, mis on neil pühadel lemmikud ja kuidas poed teavad, mida me osta tahame.

Seda, mida keegi jõuluvanalt tahta võiks, hakkavad kauplused nuputama juba päris aasta alguses, mil toimub maailma suurim mänguasjamess Saksamaal. Kaupluste päkapikukontorid kulutavad pikki töötunde, et tabada, kas üks või teine hiljuti ilmunud film, videomäng või raamat võiks saada aasta lõpus selleks kõige ihaldusväärsemaks kaubaks. Parim tööriist on viimastel aastatel aga sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok.

"Sealt ikkagi tulevad väga paljud trendid, mida ka ise jälgime. Ongi, võib-olla viimasel hetkel, et oo, see just läks popiks, kust me lennukiga saame tuua midagi," ütles mänguasjapoe Karupoeg Puhh turundusjuht Sigrit Kiin.

"Sellised viimase hetke jõulukingiideed tulevad ka kindlasti sotsiaalmeediast meile, mille peale võib-olla aasta alguses ei tule. Aga keset aastat läheb õudselt populaarseks. Siis kindlasti toome kiiresti-kiiresti kohale, et olla ikkagi esimesed siin," lisas ta.

Muide see, kuidas mänguasjad poes asetsevad, pole üldse juhuslik. Tähelepanu tõmbamiseks tõstetakse ettepoole kõige uuemad, aga ka suurima soodustusega tooted. Oluline on ka lapse vanus.

"Nendele kolm kuni pluss vanusele pigem eespool, mis ka lapsed tõmbaks poodi ja koos nendega siis vanemad ka. Beebimänguasjad on pigem tagapool, sest nemad ei tee valikut," rääkis Kiin.

Tänavune jõulutoodete assortii sarnaneb aga suuresti eelmisele aastale. Lettidelt leiab teiste seas palju Barbiesid, videomängust Minecraft inspireeritud mänguasju ja ka filmist "Star Wars" pärit tegelasi. Kui varasematel jõuludel on välja kujunenud see üks ja kindel staartoode, mille peale kliendid tormijooksu teevad, siis sel aastal läks teisiti.

"Sel aastal me sellist vau-toodet ei leidnudki. Oli selline kindlus, et eelmise aasta tooted tulevad ka sel aastal võib-olla uute värvidena," ütles Kiin.

"Võib-olla inimesed on olnud nüüd viimasel ajal ettevaatlikumad. Ei ole sellist impulsiivset otsustamist ka tootjate poolt," lisas ta.

Prisma sortimendijuht Kaimo Niitaru sõnul on tänamatu töö tunnetada trende ja tagada saadavus. "Esimesed tegutsemised hakkavad aset leidma juba veebruaris-märtsis, kus hakkame planeerima järgmise jõulutoodete sortimenti. Kingituste sortiment lüüakse lukku hiljemalt juulikuuks, kui on teada, mis tooted meile riiulitesse jõuavad. Saabuma hakkavad nad septembri lõpus, oktoobris," rääkis Niitaru.

Ka seda, mis toitu jõululaualt leiab, hakkavad tootearendajad planeerima veel eelmises jõululauas viimast ampsu lõpetades.

"Meie jaoks algab uue aasta jõuluperiood kohe peale seda, kui me oleme ise oma perega jõuluprae söömise lõpetanud. Siis hakkab ideekorje ja katsed-katsed-katsed-katsed ja sedasi tegelikult kuni mai lõpuni, juuni alguseni. Ja tegelikult juuni alguses on meil uus jõuluportfell valmis," ütles Maag Food tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus.

Parima tooteni jõudmiseks võetakse arvesse kolme sihtgrupi eelistusi. Esiteks, tootearendajad. Teiseks, ettevõtete pereliikmed lastest vanavanemateni. Ja kolmandaks kliendid, kes eelmise aasta toodetele tagasisidet annavad.

Kusjuures, maitsevalik, mida arendusosakond taga ajab, sõltub sellest, milline on parasjagu majandusseis. Näiteks kümme aastat tagasi eksperimenteeriti lihatööstuses palju hoogsamalt kui täna.

"Kümme aastat tagasi oli ka selline majanduse õitsemise aeg, kus tegelikult olid ka meie tarbijad altimad proovima uusi maitseid. Me tõime turule näiteks rukkikruupidega verivorsti. Me proovisime kinoaga, riisiga. Aga kui sa proovid tuua selliseid uusi tekstuure, aga nad ei vasta ikka sellele autentsele tekstuurile, siis ega neid hästi vastu ei võeta. Tollal katsetasime ka sinihallitusjuustuga verikäkki. Maitselt ülihea, aga, millega tuleb alati arvestada, et inimene ostab silmadega. Ta natuke mõjus ka verikäki värvile," lausus Laik-Lõhmus.

Täna enam liigselt ei riskita. Märksõna on kodused maitsed. Kasutatakse rõõska koort, sibulat, suitsuliha, ploome ja marju.

"Jõulude puhul saab välja tuua ühe endiselt kestva trendi ja see on traditsioonide hoidmine. Sellel hooajal on alati oma kindel lõhn ja maitse. Kui sa mõtled, mandariin - jõulud. Piparkook - jõulud. Hapukapsas - jõulud. Verivorst - jõulud. Ehk siis tegelikult ootad sellelt hooajalt väga selget lõhna ja maitset. Ja loodetavasti toome turule ikka endiselt maitseid, mis meie armsad eestlased ühise laua taha toovad," rääkis Laik-Lõhmus veel.