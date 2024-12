Tartu linn saatis volikokku südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu

Tartu linn saatis volikokku vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu, mis hõlmab ala Kaubahalli ja Emajõe vahel. Ühest küljest piirneb ala Kaubamajaga, mille kõrvale kerkib kultuurikeskus Siuru, Poe tänava poolsesse külge jääb roheala ja laste mänguväljak.

"Need puud, mis ei jää maja alla, nende puhul on selge põhimõte, et need peavad püsti jääma, arhitektid peavad leidma lahenduse, et kui sealt läheb kõnnitee, siis see kõnnitee tuleb kuidagi teistmoodi kavandada, et puu säiliks," ütles Siuru juhataja Aavo Kokk.

Planeeringus on määratud nii maapealne hoonestusala, kuhu kavandatakse neljakorruseline kultuurikeskus Siuru, kui ka maa-alune hoonestusala, mis võimaldab kuni kahe maa-aluse korruse ehitamist. Kultuurikeskuse ehitusõiguse määramisel lähtutakse 2023. aastal toimunud rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võidutööst "Paabel". Siurusse saavad ruumid raamatukogu, kunstimuuseum, kuid tekib ka kaks kinosaali ja kaks sündmussaali.

"Üks saal on 800-850 inimesele ja teine saal on umbes 160 inimesele. Mõlemad on sellised, kus tribüün, kus me istume ning teatrit või kontserti vaatame, on võimalik sõidutada kokkupandavasse vormi ja lahtivõetavasse vormi väga kiiresti. See tähendab, et on võimalik hommikul n-ö peale hakates õhtuks saal valmis saada mingisuguseks sündmuseks. Väga palju saale on Eestis, kus selleks on vaja kahte päeva," sõnas Kokk.

Aavo Kokk Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Autoliiklus aeglustuks kuni 20 km/h

Valminud detailplaneeringu järgi muutub oluliselt Vabaduse puiestee praegune liikluskorraldus – nelja sõiduraja asemel jääb autodele kaks sõidurada, üks kummaski suunas. Omaette rajad tekivad ka jalakäijatele ja kergliikuritele.

"Siuru kultuurikeskuse eest hakkab kulgema Siuru väljak, mis läheb üle Vabaduse puiestee selliseks laias, mugavas kujul ja see tähendab seda, et sealt peavad inimesed saama turvaliselt üle ja seetõttu tulebki siis natukene ka sõidukite kiirust vähendada," ütles Tartu abilinnapea Elo Kiivet.

Aavo Koka sõnul on siht, et autoliiklus sellel lõigul võiks aeglustuda kuni 20 km/h. Samuti ei saa autosid tulevikus enam Vabaduse puiesteel, Uueturu tänaval ega ka turuhoone ees parkida. Ligi 200 parkimiskohta luuakse ühele Siuru maa-alusele korrusele, kuhu pääseb rambi kaudu.

"Kaubamajal ei ole mingit kohustust oma liikluskorraldust täna muuta ehk siis kõik sisse- ja väljapääsud saavad säilida samal kujul ja kohas nagu nad täna on. Ja ramp siis, mis läheb Uueturu tänavast alla, Uueturu tänavas on ka selles mõttes väga suur muutus, et see tänane avaparkla sealt kaob ja selle asemele tuleb taas jalakäijatele rohkem ruumi ja siis sissepääs maa-alusesse parklasse," selgitas abilinnapea Kiivet.

Valminud detailplaneeringut arutab Tartu linnavolikogu 19. detsembri istungil. Planeeringu avalik väljapanek on soov korraldada uue aasta alguses. Siuru ehitusega alustatakse 2026. aastal.

Jaanuaris 2023 kuulutas Tartu linnavalitsus koostöös Eesti arhitektide liiduga välja rahvusvahelise arhitektuurivõistluse südalinna kultuurikeskuse rajamiseks. Arhitektuurivõistluse võitis töö "Paabel", mille autorid on 3+1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid.