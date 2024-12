Taiwan tõstis Hiina suurõppuse tõttu oma sõjalist valmisolekut

Taiwani kõrge julgeolekuametnik ütles esmaspäeval Reutersile, et Hiinal on praegu Taiwani lähedastes vetes, Jaapani lõunasaarte lähistel ning Ida- ja Lõuna-Hiina meres ligi 60 mereväe ja 30 rannavalvelaeva. Lisaks on Hiina reserveerinud seitse õhuruumi tsooni oma sõjalennukitele.

Hiina kaitseministeerium ei vastanud kohe Reutersi kommentaaripalvele.

Kompartei juhitud Hiina Rahvavabariik, mis peab demokraatlikku Taiwani endale kuuluvaks territooriumiks, alustab eeldatavalt järjekordse õppusi vastuseks Taiwani presidendi Lai Ching-te reisile Vaikse ookeani regiooni, mis hõlmas vahemaandumisi Hawaiil ja USA territooriumil Guamil, teatasid julgeolekuallikad Reutersile.

Hiina on loonud oma Fujiani ja Zhejiangi provintsidest itta jäävas õhuruumis seitse ajutist reserveeritud ala, teatas Taiwani kaitseministeerium, lisades, et need tsoonid kehtivad esmaspäevast kolmapäevani. Sellised tsoonid on ajutiselt reserveeritud ja eraldatud kindlaksmääratud ajavahemikuks ainult konkreetsele kasutajale, kuigi vastavalt rahvusvahelistele reeglitele võivad ka teised lennud sealt lennujuhtide loa korral läbi lennata.

Anonüümseks jääda soovinud Taiwani julgeolekuametnik ütles, et Hiina mereväe ja rannavalve aluste viimine saareriiki ümbritsevatesse vetesse on laiaulatuslikum kui kaks eelmist suurt õppust Taiwani ümbruses sel aastal, mis kandsid nimetusi "Joint Sword 2024-A" ja "Joint Sword 2024-B".

"Esimest korda on nad sihikule võtnud kogu saareketi," ütles allikas, viidates piirkonnale, mis kulgeb Jaapanist läbi Taiwani, Filipiinide ja sealt edasi Borneole (Kalimantani saarele), ümbritsedes Hiina rannikumeresid. "Nende eesmärk on sõjaline hirmutamine ja kontroll saareketi keskmise osa üle," märkis ametnik.

Taiwani sõjavägi teatas, et on käivitanud oma lahinguvalmiduse õppused strateegilistes kohtades ning saareriigi mereväe ja rannavalve alused jälgivad tähelepanelikult Hiina sõjalist tegevust.

"Igasugune ühepoolne ja irratsionaalne provokatiivne tegevus võib tõsiselt kahjustada rahu ja stabiilsust India-Vaikse ookeani piirkonnas ning see ei ole rahvusvahelise üldsuse poolt teretulnud," teatas Taiwani kaitseministeerium.

Taiwani rannavalve teatas eraldi avalduses, et seitse Hiina rannavalvelaeva on saareriigi suhtes korraldanud halli tsooni ahistamist alates päeva algusest.

Hiinal ei ole õigust Taiwani vetes tegutseda ning Taipeil on õigus võtta vastuseks vajalikke meetmeid, teatas saareriigi rannavalve.

Taipei väitel on Peking kasutanud Taiwani vägede testimiseks ja survestamiseks niinimetatud halli tsooni taktikat, mis hõlmab manöövreid, mis jäävad tegeliku lahingutegevuse piirile, sealhulgas igapäevaseid õhu- ja mereväe missioone ümber saare ning regulaarseid rannavalvepatrulle.

Hiina on president Laid kritiseerinud ja nimetanud teda separatistiks ning on tagasi lükanud tema korduvad üleskutsed läbirääkimisteks.

Lai ja tema valitsus lükkavad Pekingi suveräänsusnõuded tagasi, öeldes, et ainult Taiwani (ametliku nimega Hiina Vabariik) rahvas saab oma tuleviku üle otsustada.