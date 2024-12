Haridustöötajate ja omavalitsuste esindajad andsid haridusleppele allkirjad

"See on olnud minu jaoks, aga ka haridusvaldkonnas tõenäoliselt esmakordne esimene harjutus läbirääkimistest, kokkulepete sõlmimistest ja ühiste põhimõtete deklaratsioonini jõudmisest haridusvaldkonnas, mis puudutab õpetajate töötingimusi, karjäärimudelit, koormusarvestust ehk seda, et suudaksime Eestis tagada õpetajate järelkasvu," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

"Et õpetajate töö, mida nad teevad oleks väärtustatud, et sel oleksid selget piirid, et õpetajate ülekoormatus Eestis siiski saaks lahenduse," loetles Kallas.

Kallas märkis, et üks suurimaid saavutusi üheksa kuud kestnud läbirääkimiste juures oli karjäärimudeli kokku leppimine.

Ministri sõnul on oluline teha haridusvaldkonnas otsuseid pikaajaliselt ette, mitte vaid üheks aastaks ning kõik hariduse eest vastutavad asutused peaksid olema läbirääkimistesse kaasatud.

Leppe järgi rakendub jaanuarist kolmeastmeline õpetajate alammäära süsteem. Esimene tase on õpetaja tasu alammäär, mis kehtib ka alustavale õpetajale, selgitas Kallas. Teine on vanemõpetaja alammäär, mis on 10 protsenti õpetaja alammäärast kõrgem ning kolmas meisterõpetaja alammäär, mis on esimesest 30 protsenti kõrgem.

Haridusleppe allkirjastasid haridustöötajate liit, ametiühingute keskliit ja koolijuhtide ühendus.

Kohalikest omavalitsustest liitusid leppega Lääne-Harju vald, Kadrina vald, Setomaa vald, Peipsiääre vald, Tartu vald, Kose vald, Lüganuse vald, Toila vald ja Ruhnu vald.

Suurem osa omavalitsustest jätsid leppe allkirjastamata, seejuures ka Tallinn ja Tartu, kelle teatel ei ole neil piisavalt rahalisi vahendeid leppest lähtuvate eesmärkide täitmisest.

Erakoolidest teatasid leppega liitumisest Eesti Kristlike Erakoolide Liit, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus, Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus, MTÜ Inimeselt Inimesele, MTÜ Kool 21. sajandil ja Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ.

Karjäärimudeli rakendamiseks vajalikud vahendid planeerib valitsus riigieelarvesse 2026. aastaks. Mis rahast konkreetselt karjäärimudelit rahastatakse, selgub 2026. aasta eelarve koostamisel.