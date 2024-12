Eestis elav Süüria põgenik: süürlased kardavad kodusõja jätkumist

Kaheksa aastat koos perega Pärnus elanud Süüria põgenik Omar Bakerjan ütleb, et kuigi inimesed Süürias on õnnelikud, on juhtunu veel liiga värske, et hinnata, mis edasi saab. Mehe sõnul kardetakse ka kodusõja jätkumist.

Bakerjan rääkis, et süürlased on õnnelikud, et Assadi võim langes.

"Ma olen ema-isaga rääkinud, nad said kokku minu vendadega, erinevatest linnadest", ütles Bakerjan. "Seal inimesed praegu kõik on rõõmsad, sest Assadi süsteem on maha kukkunud."

"Ma praegu ei saa arutada midagi, sest see on praegu värske uudis, aga ma loodan, et kõik edu uue Süüria ja uue süsteemiga," kommenteeris Bakerjan olukorda Süürias. "Muidugi jah, olime rõõmsad. Ja miljonid, nad on rõõmsad ning poliitvangid said vabaks õnneks, need, keda me ootasime mitu aastat."

Bakerjani sõnul kardavad süürlased, et kodusõda tuleb tagasi. "Kardame, et kodusõda ikkagi tagasi tuleb, et inimeste mõtted vastupidi lähevad ja nad ei saa nad ei saa ühendada ühismõtet kõik koos. See võib juhtuda."

"Praegusel ajal on raske mõelda tagasi Süüriasse minekule, kuna ei tea veel, mis veel tulevikus, mis veel tuleb," ütles Pärnus elav Bakerjan.