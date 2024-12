Ekspert: Süüria arengud sõltuvad peamiselt Türgist ja araabia riikidest

Süüria kaart on kirju – kõige suuremat ala kontrollis Assad, kellelt uued jõud vallutasid laastatud riigi. Türgi piiri ääres on kurdid, kes olid sunnitud loovutama Manbiji linna. Kurde toetab USA, kel Süürias on oma baas. On veel muid väiksemaid rühmitusi. Välksõda juhtinud islamiorganisatsioon HTŠ on astunud esimesed sammud ja määranud ajutise peaministri.

TTÜ õiguse instituudi dotsent Holger Mölder märkis, et Süüria ei ole ühtne.

"Jah, riik on olemas, aga kas see on nende käes ja kui suurel määral see on nende käes, on ikkagi üsna lahtine veel. Sest me teame, et Süüria ei ole sugugi ühtne," lausus Mölder.

Ainukese võõrjõuna on oma väed Süüriasse viinud Iisrael, kes hävitab Assadist maha jäänud Iisraelile ohtlikku relvastust.

USA on mõista andnud, et toetab endiselt kurde.

"Mina näen kõige suuremat ohtu, et see kodusõda võib laieneda just selles idaosas, kus on kurdid praegu või kurdide juhitud Süüria demokraatlikud jõud. Kusagil kõrbe avaruses pesitsevad veel ISIS-e jäänused," rääkis Mölder.

HTŠ on seni terroriorganisatsioonide nimekirjas, kuigi näiteks Suurbritannia kaalub sellele vaatamata rühmitusega läbirääkimisi.

"Lääs on hetkel äraootaval positsioonil," märkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Merili Arjakas. "Aga ma ütleks ka niimoodi, et ega lääneriigid ei olegi need välisriigid, kes seal praegu omavad mingit erilist sõnaõigust. Need välisriigid, kes Süüria tulevikku hakkavad kujundama, on Türgi, Araabiariigid."

Toom: Venemaa ei pingutanud Süüria aitamisega

Euroopa Parlamendi liikme Jana Toomi sõnul on Bashar al-Assadi verise režiimi lõpp küll hea uudis, aga uue demokraatia tärkamise osas ta optimistlik ei ole. Mitu korda Assadiga kohtunud Toom ei usu, et Venemaale pagenud diktaator endale uue rolli suudab välja rääkida.

"Vaadake kui keegi viibis ühe diktaatoriga mõned korrad ühes ruumis, siis ei saa eeldada, et ma nägin selle inimese olemust," ütles Assadiga mitu korda kohtunud Toom. "Muidugi mitte. Aga nii palju kui mina saan aru kõik see püsis ikkagi Venemaa õlgadel kogu see võim. Süürlased ju kunagi pole sõdinud. Sõdisid ikka venelased. Selline varjatud konflikt seda oli tunda ka 8-10 aastat tagasi. Ma arvan lõpuks lihtsalt Venemaa ei pingutanud väga tema aitamisega."