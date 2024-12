Tallinn tahab keelata teedeäärsed valgusreklaamid, kuna need häirivad linna hinnangul autojuhte ja suurendavad liiklusõnnetuste riski. Reklaamiettevõtted peavad muudatust liialduseks, kuna liiklusõnnetuste arv on kasvanud autostumisega samas tempos.

Tallinna linn on asunud võitlema sõiduteeäärsete valgusreklaamide vastu, mis võtavad liigselt autojuhtide tähelepanu ja tekitavad liiklusohtlikke olukordi. Kui võrrelda Tallinnat näiteks Põhjamaade linnadega, siis leidub Tallinnas kõige rohkem valgusreklaame.

"Ma arvan, et kõik on kogenud olukorda, kus kohas sa seisad foori taga ja sul võibolla nähtavust piirab jalakäija ületamisel mingisugune LED-ekraan. Sellistel puhkudel me näeme, et see on probleem, sellepärast, et see muutub juba liiklusohutuse mõttes ohtlikuks. Ja sellised juhud ongi vaja siis natuke detailsemalt üle vaadata ja reguleerida," rääkis Tallinna transpordiameti juht Indrek Gailan.

Üks Tallinna transpordiameti ettepanek on keelata LED-valgus kaheteist meetri ulatuses sõiduteest. See aga tähendab, et kaduma peaksid ka tanklate infopostid ja ettevõtete logod. Reklaamifirma D Screens Estonia tegevjuht Mihkel Luks peab ettepanekuid liialduseks.

"Mina isiklikult olen meie reklaamikandjate asukohtades statistikat viimase kümne aasta kohta ja ei ole näha, et liiklusõnnetuste arv oleks kasvanud rohkem kui üldine autostumine Tallinna tänavatel. Aga praegu siis see uus regulatsioon, mida Tallinna transpordiamet üritab kehtestada, et seal need nõudmised on lihtsalt sellised, et Tallinna tänavatelt kaoks põhimõtteliselt 95 protsenti reklaamikandjatest," lausus Luks.

Arhitektide seisukohalt linn reklaamide vähendamisest midagi ei kaotaks.

"Välireklaam kindlasti peegeldab sellist linna kuidagi kaubastumist. Linnaruum nagu avalik ruum eelkõige peaks olema vaba, et see tarbimine ei sunni ennast liiga palju peale," sõnas Eesti arhitektide liidu asepresident Siim Tanel Tõnisson.

Ettevõtete tagasiside ja ettepanekuid ootab linn kahe nädala jooksul.