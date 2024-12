Norstati reitingud: Reformierakonna toetus ületas 20 protsendi piiri

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,9 protsenti, Reformierakonda 20,5 protsenti ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa toetus on praegu nelja protsendipunkti võrra madalam kui novembri alguses, kuid viimaste tulemuste põhjal on langustrend peatunud. Reformierakonna toetus on kolme nädalaga tõusnud 3,1 protsendipunkti võrra. Isamaa edu Reformierakonna ees on 6,4 protsendipunkti ning kolmandal kohal olev Sotsiaaldemokraatlik Erakond jääb Reformierakonnast 6,3 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (13,2 protsenti) ja EKRE (12,7 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (3,6 protsenti). Parlamendivälistest erakondadest on kõrgeima toetusega erakond Parempoolsed (4,8 protsenti), Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide erakonda toetab 1,5 protsenti vastanutest ja rohelisi 1,2 protsenti küsitletutest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 38,3 ning opositsioonierakondi 52,8 protsenti vastajatest.

Norstati reitingud ajavahemikus 17. november kuni 8. detsember Autor/allikas: Norstat/Ühiskonnauuringute Instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 11. novembrist 8. detsembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Praeguses küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,9 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,68 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,71 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.