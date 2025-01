Norstat: Eesti 200 toetus langes rekordmadalale

Kui parteide populaarsustabeli ülemises otsas suuri muutusi ei ole, siis erakonna Eesti 200 toetus on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatavast iganädalasest küsitlusest.

Kolmapäeval avaldatud tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,4 protsenti, Reformierakonda 17,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 14,5 protsendiga ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 12,9 protsendiga. Parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, mida toetab 2,7 protsenti vastanutest. Veel nädal tagasi oli erakonna toetus 2,9 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 9. detsembrist 12. jaanuarini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates detsembri algusest püsinud pigem stabiilne. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on natuke enam kui kuu aja jooksul langenud 2,6 protsendipunkti võrra ning kolmandal kohal oleva EKRE toetus on sama perioodi jooksul tõusnud 3,4 protsendipunkti võrra. Isamaa edu Reformierakonna ees on 9,5 protsendipunkti ning EKRE on Reformierakonnast 1,8 protsendipunkti kaugusel.

Eesti 200 toetust on Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes jälgitud peaaegu erakonna asutamisest alates ning see pole kordagi varem olnud nii madal.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 33,5 protsenti ning opositsioonierakondi 58 protsenti vastajatest.

Uuringufirma Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 09.12-15.12, 25.11-22.12, 30.12-05.01 ja 06.01-12.01 ning nendele vastas kokku 4002 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Tulemuste presenteerimisel on valimiks kujunenud vähemalt 4000 inimese hulgast erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,75 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,64 protsenti.