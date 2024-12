Majandusministeerium avaldas majanduskasvuplaani järgmiseks aastaks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) 2025. aasta majanduse konkurentsivõime ja tööstuse toetamise tegevuskava on suunatud Eesti konkurentsivõime tugevdamisele, pöörates erilist tähelepanu tööstusele. Koostöös ministeeriumite ja ettevõtjatega sündinud dokumendis on järgmiseks aastaks planeeritud 45 uut ja suure mõjuga algatust või reformi.

Tegevuskavas kajastuvad tegevused toetavad MKM-i sõnul ettevõtete kasvu ja innovatsiooni ning aitavad luua Eestile majanduskeskkonda, mis meelitab ligi investeeringuid ja toetab ettevõtluse arengut või omavad piirkondade majandusarengu vaatest ergutavat mõju. Kava vaatab valitsus üle kord kvartalis.

Koostöös ettevõtete ja avaliku sektoriga pandi aasta alguses paika majanduspoliitika põhimõtted seitsmes valdkonnas, kaardistamaks ettevõtjate ootusi tugeva ja konkurentsivõimelise majanduskeskkonna arendamiseks. Tegevuskava on loodud nende põhimõtete praktiliseks elluviimiseks. Seitsme valdkonna alla on kokku koondatud 45 erinevat tegevust.

Läbivate põhimõtetena arvestatakse tegevuste planeerimisel ja elluviimisel sellega, et valitsus on lubanud maksurahu aastani 2027. Niisamuti on oluline, et majandust toetavate tegevuste juures kaalutakse läbi võimalikud majandusjulgeolekuga seonduvad riskid. Viimaste aastate kriisid ülemaailmsest pandeemiast kuni Venemaa agressioonini Ukraina vastu, vaenulik hübriidtegevus erinevates kriitilistes majandussektorites nagu näiteks energeetika, side, merendus, lennundus, tehnoloogia ja finantssektor ‒ samuti tõusev geopoliitiline pinge ‒ sunnivad nii Eestit, Euroopa Liitu, kui ka liitlasi väljaspool pöörama suuremat rõhku majandusjulgeoleku tagamisele.