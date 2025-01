Ministeeriumi sõnul pole rohepööre EISA eesmärkidest kadunud

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium selgitas, et rohepööre pole EISA eesmärkidest kuhugi kadunud, kuid kõike ei mahu asutaja ootuste dokumenti kirja panna.

"Uued EISA asutaja ootused keskenduvad organisatsiooni tõhustamisele. Rohepööre kui eesmärk ei ole kuhugi kadunud, see on endiselt EISA põhikirjas üks peamisi eesmärke ja on ka tänasesse strateegiasse hästi integreeritud," rääkis ministeeriumi asekantsler Sandra Särav.

Peaminister Kristen Michal ja kliimaminister Yoko Alender sekundeerivad, et rohepöörde eesmärkide täitmine aitab kaasa majanduse konkurentsivõimele, mis ongi EISA eesmärk.

"Kõik, mis puudutab meie majanduse ressursikasutuse efektiivsemaks tegemist, tootlikkuse suurendamist ja kasumi teenimist, aitab kaasa ka rohereformi eesmärkidele. Aga tõesti, tänasel päeval ei ole enam tarvis sellistele asjadele eraldi tähelepanu juhtida. See on juba peaaegu hügieeniküsimus," rääkis Alender.

"Moodne tööstus, majanduse konkurentsivõime käib väga hästi kooskõlas sellega, mida me vajame ka kliima ja looduse valdkonnas. Eesti majandus on ekspordile orienteeritud. Kui sa tahad olla ekspordis edukas ja tahad, et sinu ettevõtetel läheks hästi, lisandväärtus oleks kõrge ja saaksid eksportida näiteks Skandinaaviasse, siis see toode peab olema tehtud viisil, mis äratab usaldust seal ja vastab nendele nõuetele. Nii et majanduse konkurentsivõime osa kindlasti on puhas energia, moodne tehnoloogia, uued teenused," selgitas Michal.

Ka ettevõtluse esindusorganisatsiooni kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts ei usu, et rohepöörde asutaja ootustest väljajätmine tähendaks mingit sisulist paradigma muutust ning see suund EISA tegevuses jätkub.

"Ma arvan, et on täiesti mõistlik mitte alati rääkida, et me toetame rohepööret ja seda mitte väga sisustades, vaid rääkida konkreetsetest asjadest, mida tuleks teha, mida toetada, miks ja mis eesmärgid on," kommenteeris Palts.