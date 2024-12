Kriminaalmenetluses saadud andmete MTA-le andmine osutus seadusevastaseks

Kapo ja prokuratuur ei ole Tartus tegutsevaid Veebereid ega nende ettevõtteid kunagi milleski kriminaalses kahtlustanud ning pahandust tekitanud andmed said nad enda käsutusse hoopis teisi isikuid puudutava kriminaalmenetluse raames.

Postimehe andmetel said kapo ja prokuratuur need andmed toimingupiirangu rikkumises süüdi mõistetud Tartu endise abilinnapea Valvo Semilarski kriminaalasja uurimisel ning tegemist on Veeberite isikuandmete ja nende firmade pangasaladusega. MTA käsutusse sattunud andmed tõid 2021. aastal Veeberite ettevõttele AS Giga üle poole miljoni euro suuruse maksunõude.



Tartu halduskohus tegi eelmisel reedel otsuse, mis tunnistas kapo ja prokuratuuri tegevuse õigusvastaseks, MTA tegevusele jättis kohus hinnangu andmata. Samas jättis kohus rahuldamata Veeberite nõuded kõigi kolme asutuse vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Kohus märkis, et MTA õigus saada teistelt riigiasutustelt teavet ei ole absoluutne ning kohtu hinnangul tegutses prokuratuur seega õigusvastaselt, kui võimaldas maksuametil tutvuda kriminaalasja kohtueelses menetluses kogutud andmetega.