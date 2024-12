Rootsi saadab Lätti NATO brigaadi koosseisu jalaväepataljoni

Läti kaitseminister Andris Sprūdsi sõnul annab Rootsi liitumine NATO brigaadiga olulise panuse Läänemere piirkonna julgeolekusse ja liitlaste kollektiivkaitsesse.

"Liitlasväe koosseisu suurendamine meie alal on selge märk Venemaale, et NATO on valmis kaitsma iga alliansi liiget," ütles Sprūds.

Rootsi pataljon peaks Ādaži sõjaväebaasi jõudma järgmise aasta alguses. See on esimene kord pärast Rootsi liitumist NATO-ga 7. märtsil 2024, kui ta paigutab üksuse mõne teise alliansi liikme territooriumile.

Välisminister Baiba Braže ütles, et Läti hindab Rootsi otsust kõrgelt. "Toetame üksteist ja oleme koos tugevamad," ütles ta.

Praegu teenivad Lätis asuvas rahvusvahelises brigaadis 13 NATO riigi – Albaania, Kanada, Tšehhi, Taani, Islandi, Itaalia, Läti, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Poola, Slovakkia, Sloveenia ja Hispaania – esindajad.

Brigaadi suuruseks on NATO klassifikatsioonis 3000-5000 sõjaväelast, ühte pataljoni kuulub umbes 300-800 sõjaväelast.