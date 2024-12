Ossinovski pakkus Paldiski maantee ummikule oma lahenduse

Tallinn rajas tänavu augustis Paldiski maantee linna siseneval suunal Mooni tänava ja Toompuiestee vahelisel lõigul ajutise rattatee, mis oli plaanis Paldiski maantee rekonstrueerimise käigus asendada püsiva lahendusega ning ühendada see tulevikus Hipodroomi arendusega Paldiski maanteele kavandatud jalgrattateega.

Rattatee rajati Mooni tänavast kesklinna suunal sõiduteele ning bussirada nihkus seetõttu ühe sõiduraja võrra edasi. Alates Tulika tänavast kadus seega üks tavaline sõidurada. Septembri alguses tekkisid seetõttu piirkonnas pikad ummikud nii autodest kui ühissõidukitest.

Ossinovski möönis, et samal ajal, kui ühe sõiduraja kaotamine vähendas murekohas läbilaskvust südalinna, parandas see oluliselt liikluse sujuvust Toompuiesteel nii Tõnismäe kui ka Reidi tee suunal. Samuti said jalgratturid ohutu ja kiire ühendustee Sõle, Ristiku ja Tehnika tänavatega. Lisaks paranes ühenduvus Haabersti ja Mustamäega.

Vasakpöördel Sõle tänavale on aga läbilaskvus maksimumist madalam, kuna teine vasakpöörde sõidurada tekib vahetult enne foori. See on toonud kaasa Hippodroomi ristmiku ummistumise, mille tulemusena omakorda seisab ühistransport ummikus lõigul Pirni-Mustamäe tee.

Reedel leppis linnavalitsus põhimõtteliselt kokku Ossinovski pakutud lahenduses kaotada Paldiski maanteelt enne Sõle tänavaga ristumist 143 meetrit rattarada ja teha allesjääv rattarada ka kitsamaks, ning luua alates Mooni tänavast kaks vasakpöörderada Sõle tänavale, et suurendada ristmiku läbilaskvust.

Linnapea Jevgeni Ossinovski pakutud lahendus Paldiski maantee-Sõle tänava ristmiku ummikute lahendamiseks Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus

Ossinovski pakutud muudatuse eesmärk on autode olukorda parandades mitte halvendada ühistranspordi olukorda ning häirida võimalikult vähe jalgratturite heaolu. Ühtlasi võiks see lahendus olla püsiv kuni ristmiku ulatuslikuma rekonstrueerimiseni kunagi tulevikus.

ERR-ile oma ettepanekut selgitades tõdes Ossinovski, et see lahendus peegeldab Pärnu maantee ja Liivalaia tänava ristmiku lahendust. "Südalinna sisenedes on üks ühistranspordirada ja üks autosõidu rada ning kaks rada pööravad Liivalaia tänavale, mis on täitsa loogiline lahendus, kui soovime südalinnas autode hulka vähendada ja võimaldada samal ajal võimalikult sujuvat, head, kiiret ühendust magistraaltänavatega nagu Sõle tänav," ütles linnapea.

Ossinovski rõhutas samas, et ummikute peamine põhjus on siiski Tallinna autostumise kasv. "See on kindlasti põhiline teema, millega linn peab tegelema, et meil oleks sobilik ja kiire ühistranspordiühendus, et inimesed saaksid paremini ühistransporti kasutada. Kui vaatame autostumise kasvu, siis kindlasti see ummikutele mõjub negatiivselt," rääkis linnapea.

Transpordiamet viib Ossinovski välja pakutud eskiislahenduse ellu niipea, kui ilmatik lubab töid, näiteks teekattemärgistuse joonimise, ette võtta.