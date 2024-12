Hollandi kohus lükkas Iisraelile relvade müügi keelu katse tagasi

"Ei ole mingit põhjust kehtestada sellele riigile sõjaliste ja topeltkasutusega kaupade ekspordi täielikku keeldu. Kõik nõuded lükatakse tagasi," ütles Haagi kohus.

Vabaühendused väitsid, et Hollandi võimud ei tee midagi takistamaks Iisraeli Gaza sõjas "genotsiidi" läbi viimast.

"Iisrael on süüdi genotsiidis ja apartheidis ja ta kasutab sõja pidamiseks Hollandi relvi," ütles vabaühenduste advokaat Wout Albers kohtus.

Hollandi riiki esindav advokaat Reimer Veldhuis ütles aga, et Holland järgib relvi eksportides Euroopa seadusi, mistõttu tuleb hagi tagasi lükata.

Kohus toetas igas punktis Hollandi riigi väiteid.

"Riik on rahvusvahelise õigusega kohustatud hindama juhtumipõhiselt, kas selliste kaupade eksport on rakendatavate regulatsioonide põhjal lubatav," ütles kohtunik.

Hollandi võimud kaaluvad, kas Iisraelile eksporditavaid kaupu võidakse kasutada rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, ütles kohus.

"Kui see oht on olemas, keeldutakse ekspordist. Kohus leiab, et riik täidab oma kohustust," lisas kohus.