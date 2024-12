Sõja 1025. päev: Ukraina tabas Venemaal Orjolis asuvat naftabaasi

Oluline laupäeval, 14. detsembril kell 22.07:

Zelenski: Venemaa kasutab Kurskis märkimisväärselt palju põhjakorealasi

Venemaa on hakanud kasutama Kurski oblastis, millest osa hoiavad endiselt enda käes Ukraina väed, märkimisväärselt palju Põhja-Koreast saabunud sõdureid, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski nimetas Põhja-Korea sõdurite kasutamist Venemaa poolt sõja eskaleerimiseks.

Ukraina tabas Venemaal Orjolis asuvat naftabaasi

Teadaolevalt tabasid Ukraina droonid 14. detsembri öösel Orjoli linnas asuvat naftabaasi, põhjustades suure tulekahju, teatasid Vene Telegrami kanalid, vahendasid BBC ja The Kyiv Independent.

Ukraina peastaap kinnitas, et rünnak oli suunatud suurele naftaterminalile Orjoli eeslinnas Stalnõi Konis, umbes 165 kilomeetri kaugusel Ukraina-Vene piirist.

Peastaabi väitel on tegemist ühe suurima naftaterminaliga, mis on osa Vene armeed varustavast sõjatööstuskompleksist.

Ka Venemaa meedia näitas pilte väidetavast rünnakust, kus on näha tulekahjust öötaevasse paiskuvaid suitsupilvi.

Orjoli kuberner Andrei Klõtškov teatas Telegramis, et Venemaa õhutõrje tulistas rünnaku ajal alla Ukraina droone ja tulekahju saadi kontrolli alla kell 5.00, kuid siis polnud see veel täielikult kustutatud.

Laupäeva õhtul, umbes kesköö paiku, ilmusid sotsiaalvõrgustikesse videod naftabaasi põlengust. Ühes videos on näha tugevat plahvatust.

Sotsiaalmeediasse postitatud ja kohalike elanike filmitud videotes on näha drooni, mis tabab naftamahutit ja põhjustab naftabaasis plahvatuse. Kohalikud elanikud väitsid, et rünnaku tagajärjel süttis põlema vähemalt üks mahuti, teatas ASTRA.

Kohalikud elanikud teatasid mitmest plahvatusest. Klõtškovi sõnul kahjustasid allatulistatud droonide killud mitme eramaja aknaid. Ohvreid tema sõnul ei ole.

Dnipro kesklinnas toimunud plahvatuses hukkus inimene

Dnipro linna kesklinnas toimunud plahvatuses hukkus üks inimene ning neli sai vigastada, nende hulgas kaks politseinikku, teatas Ukraina politsei.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas, et tegu oli terrorirünnakuga ning et kahtlusalune on kinni peetud. Tegu on 37-aastase kohaliku elanikuga, kes väidetavalt tegutses Vene eriteenistuse juhiste järgi.

Plahvatus toimus laupäeva pärastlõunal ametiasutuse lähedal.

Rutte: Venemaa sõda NATO riikide vastu on juba avalik

NATO peasekretär Mark Rutte teatas Brüsselis julgeolekuekspertidele esinedes, et Venemaa peab juba ammu NATO riikide vastu mitte varjatud, vaid avalikku sõda, kirjutab Unian ajalehele Bild viidates.

OSCE raporti kohaselt on Venemaa alates sõja algusest Ukraina vastu korraldanud NATO territooriumil umbes 150 rünnakut. Nende hulka kuuluvad küberrünnakud raudteedele, haiglatele, GPS-süsteemidele ja veevarustussüsteemidele. Samuti räägib aruanne häkkimisest, sabotaažist ning ohtudest sõjalistele rajatistele ja veealusele taristule.

Erilist tähelepanu pööravad venelased elutähtsa taristu ründamisele. Näiteks 2024. aastal olid häkkerite rünnakute tõttu halvatud Rumeenia suured haiglad ja USA apteegid ning Euroopas registreeriti massilisi GPS-signaalide tõrkeid.

Venemaad kahtlustatakse ka merealuste kaablite saboteerimises Läänemerel, mis mõjutab sidet ja andmeedastust.

Lisaks küberrünnakutele mainitakse raportis ka füüsilise vägivalla juhtumeid ja mõrvakatseid. Itaalias nurjus vandenõu kaitseministri mõrvamiseks ning Saksamaal ja USA-s avastati kaitsetööstusega seotud haldusfirmade ründamise plaane.

Lisaks sellele süüdistatakse Moskvat rändekriisi ärakasutamises, et destabiliseerida Euroopa Liidu riikide piire, samuti propagandas ning valimistesse sekkumises.

Viidates Bundeswehri salastatud materjalidele, avaldas Bild võimaliku stsenaariumi, mille kohaselt Venemaa alustab ettevalmistusi rünnakuks alliansi vastu 2024. aastal ning "paratamatult" algab vaenutegevus 2025. aastal.

Üle 2000 Ukraina sõjaväelase on haiglasse sattunud keemilise mürgistusega

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse veebruaris 2022 on rohkem kui 2000 Ukraina sõdurit sattunud haiglasse keemilise mürgistuse tõttu, ütles kolonel Artem Vlasjuk.

Keemiarelvadega on selle aja jooksul registreeritud 4800 juhtumit, sealhulgas pisargaasiga, lisas Vlasjuk.

Et keemiarelvade kasutust varjata, kasutavad Vene väed neid ägedate suurtüki-, raketi- või pommirünnakute ajal, mille järel on nende kasutamist keeruline tõestada, märkis ta.

Tšerkassõ oblastis oli kuulda plahvatusi

Suspilne teatas, et kohaliku aja järgi kella 1.40 paiku öösel oli Tšerkassõ oblastis kuulda plahvatusi.

Ukraina õhuvägi on öö jooksul hoiatanud Venemaa droonirünnakute ohu eest, mis on suunatud riigi erinevatele piirkondadele.

EL valmistab ette esimesi desinformatsiooni sanktsioone Venemaale

Euroopa Liit teeb suunatud desinformatsioonioperatsioonide ja muu hübriidtegevuse eest Venemaale sanktsioonide kehtestamise ettepaneku, mis on osa esimesest meetmepaketist enam kui kümnele isikule ja kolmele ühendusele, vahendas Bloomberg.

"Kavandatavad meetmed mõjutavad mitut Venemaa luuretöötajat ja -rühma, samuti valitsusametnikke ja meediaettevõtjaid. Piirangud on osa selle aasta alguses heaks kiidetud uuest sanktsioonirežiimist, mis on suunatud desinformatsioonioperatsioonidele ja muudele õõnestuslikele tegevustele, mida Venemaa sponsoreerib kogu maailmas," märkis väljaanne.

Samuti tehakse ettepanek kehtestada täiendavad sanktsioonid umbes kahekümne Valgevene isiku suhtes, keda süüdistatakse inimõiguste rikkumises või suhetes sealse autoritaarse riigipea Aleksandr Lukašenko valitsusega materiaalse kasu saamises.

EL-i välisministrid peavad paketid heaks kiitma esmaspäeval Brüsselis, enne järgmisel kuul toimuvaid valimisi Valgevenes.

Euroopa Liidu suursaadikud leppisid 11. detsembril kokku 15. sanktsioonipaketis vastuseks Venemaa agressioonile Ukraina vastu. Meetmed hõlmavad piiranguid enam kui 45 naftatankerile, mis on seotud Vene nafta salajase transpordiga, ja mitmele Hiina ettevõttele, mida süüdistatakse Venemaa abistamises ründedroonide väljatöötamisel.

Bideni administratsioon jagab infot Ukraina sõja kohta Trumpi meeskonnaga

Bideni administratsioon jagab enne võimalikke rahukõnelusi Trumpi meeskonnaga teavet Ukraina sõja kohta, vahendab The Kyiv Independent NBC-d.

President Donald Trumpi ametisseastuva administratsiooni liikmed on pidanud Valge Maja ametnikega arutelusid osana uue administratsiooni jätkuvatest püüdlustest kehtestada pärast Trumpi ametisseastumist relvarahu, vahendas NBC News 13. detsembril, viidates kõnelustega tuttavatele allikatele.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan on pidanud mitu vestlust Trumpi ametisseastuva riikliku julgeoleku nõuniku Mike Waltziga, keskendudes teabe jagamisele, kuid mitte eeldatavate rahuläbirääkimiste strateegiatele, ütlesid allikad NBC Newsile.

Trumpi üleminekumeeskonna pressiesindaja kinnitas, et kaks ametnikku suhtlesid, lisades, et "eesmärk on, et maailm mõistaks, et üleminekuaega iseloomustab tugev Ameerikana, mis töötab rahu ja stabiilsuse nimel kogu maailmas. maailmas, kuni presidendiks valitud Trump on ametisse vannutanud."

Trumpi Ukraina erisaadik: sõda laheneb järgmise paari kuu jooksul

Trumpi administratsiooni ametisseasuv Ukraina rahusaadik Keith Kellogg ütles 13. detsembril Fox Newsi vahendusel, et Venemaa-Ukraina sõja resolutsioon võib olla valmis peagi pärast jaanuaris toimuvat Trumpi ametisseastumist, enne võimalikke rahuläbirääkimisi.

"Ma tõesti usun, et see lahendatakse järgmise paari kuu jooksul," ütles Kellogg intervjuus Fox Businessile. "Ainus inimene, kes saab seda teha, on president Donald Trump ja ta teeb seda. Nad on väsinud üksteise tapmisest seal. On aeg," lisas Kellogg.

Fox Newsi küsimusele, kas Kellogg kavatseb külastada Moskvat või Kiievit, vastas Kellogg, et uus administratsioon koostab plaane, et tegelikult välja minna ja lihtsalt kuulata.

Kellogg ei andnud konkreetseid andmeid võimaliku külastuse kohta kummassegi riiki.

Ukraina vallandas Donetski operatsioone juhtinud komandöri

Ukraina sõjaline juhtkond vallandas komandöri, kes juhtis operatsioone Ida-Donetski oblastis, kus Kiievi kaitsevõime on raskustes, kuna Venemaa tungib üha edasi olulise logistikakeskuse Pokrovski poole.

Ukraina ametnik kinnitas reedel Financial Timesile, et Oleksandr Lutsenko tagandati Donetski operatiiv-taktikarühma ülema kohalt. Ukraina väed Lutsenko juhtimisel ei suutnud peatada Venemaa ulatuslikku pealetungi, mis on haaranud vaid viimase kuu jooksul umbes poole Londoni suuruse ala.

Ametniku sõnul antakse Lutsenkole uus ametikoht armee maavägedes. Teda asendab brigaadikindral Oleksandr Tarnavskõi.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 761 160 (võrdlus eelmise päevaga +1040);

- tankid 9539 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 19 675 (+0);

- suurtükisüsteemid 21 102 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1253 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1023 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 229 (53);

- tiibraketid 2861 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 31 217 (+40);

- eritehnika 3644 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Jermak: mingit Trumpi sõja lõpu kava pole veel olemas

USA presidendiks valitud Donald Trumpil pole veel plaani Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks, kuid arvamusi ja seisukohti on mitmeid ning neid arutatakse, vahendas Interfax Ukraina presidendi kantseleijuhi Andri Jermaki sõnu.

Jermak rõhutas, et Trumpi plaani pole ning ammugi ei ole Ukraina pool mingit plaani näinud, mille üle saaks arutada.

Samas märkis presidendi kantseleijuht, et tema visiidil USA-sse küsisid vestluskaaslased olukorra selgitamiseks täiendavat teavet.

Jermaki arvates tuleb sellist teavet partneritele kahtlemata anda ning tuleb selgitada, miks relvarahu on Ukrainale "lihtsalt relvarahu", aga mitte mingisugune saavutus, millega saaks rahul olla.

Venemaa ründas Ukrainat 132 drooniga

Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukrainat 132 Shahedi ja ka muud tüüpi ründedroonidega, teatas Ukraina õhuvägi.

Õhuväe andmetel tulistati alla 58 drooni, 72 läks kaduma ning kaks drooni jõudis tagasi Venemaale.

Tabamuse said Tšernihivi, Sumõ, Kiievi, Poltava, Tšerkasõ, Vinnõtsja, Odessa, Nikolajevi, Harkovi, Dnepropetrovski ja Kirovogradi oblastid.