Kolonel: Venemaa surub oma massi arvelt Ukraina vägesid Pokrovskist välja

Vene vägede põhiline jõupingutus läheb praegu Pokrovski linna vallutamisse, ütles Tarmo Kundla. Tema sõnul on Vene väed jõudnud linna lõuna- ja edelaküljele umbes nelja ning idaküljele kolme kilomeetri kaugusele.

Kundla sõnul on Vene vägede edusammud Pokrovski suunal tulnud massi arvelt.

"Ei saa öelda, et Ukraina kaitse ebaefektiivne on, sest Venemaa edu tuleb ikkagi tohutute kaotustega ja massi arvelt ukrainlaste ära surumine on ikkagi see, mis seal toimub. Kas või need näited, et mingitel andmetel viimase kahe nädalaga on Venemaa kaotanud ainuüksi Pokrovski suunal 3000 meest surnutena, pluss kõik need kaotused, mille nad novembrikuu jooksul on kogu rindejoone ulatuses kaotanud," rääkis kolonel.

"See ikkagi näitab, et ühelt poolt nad ei taha kuidagi seisma jääda ja oma eesmärkidest taanduda. Ja teisipidi, et ukrainlased ikkagi suudavad selle massi vastu võidelda. Ja on loomulik, et nad mõnevõrra peavad selle tegevuse käigus taanduma," lisas ta.

Ukraina vägede taandumisest Pokrovskist on Kundla hinnangul praegu siiski vara rääkida, sest linnavõitlused on pikad ja kurnavad ning linnu ei taheta lihtsalt käest anda. Taandumiseks on tema sõnul kaks põhjust.

"Üks on see, et kaitset ei ole sealt võimalik füüsiliselt enam teha. Näiteks on varustusteed ära lõigatud. Või siis ei ole enam mõistlik kaitset seal pidada, näiteks tahetakse elavjõudu hoida. Mõlemal juhul on ikkagi reeglina jätkuplaan ka olemas, positsioonid, kuhu minna ja plaanid, mida teha. Meile ei ole neid avaldatud ja tõenäoliselt ei ole ka mõistlik neid enne enne avaldada, kui neid tõesti vaja läheb," selgitas ta.

Mõlemad sõja osapooled on Kundla sõnul Bahmuti ja Avdijivka rasketest linnalahingutest õppinud ja mõlemal on Pokrovski pärast võitluses ka oma eelised.

"Kui ukrainlased otsustavad kaitsta ja Venemaa otsustab rünnata, mida Venemaa on teinud juba, siis see tuleb pikk ja verine lahing. See on selge. Mõlemad pooled on küll õppinud, mõlemad pooled tahavad elada, mõlemal poolel on ülesanne täita ja mõlemad pooled teavad, mis on kaalul. Ukrainlastel kaitses olles on teatav eelis – nad tunnevad linna, on teinud ettevalmistusi, suudavad peituda. Kõik see on Venemaale haavatavus, et nad on avatud, peavad lähenema ja kõik muu. Samas venelaste tugevus peitub võimes teha see linn sõna otseses mõttes maatasa. Ja seetõttu ongi hästi keerukas see mõlemale poolele. Midagi lihtsat seal tulemas ei ole," rääkis kolonel.

Pokrovsk on tähtis teede sõlmpunkt ja selle vallutamine annab Vene vägedele manöövrivabaduse lõuna, lääne ja põhja suunas, ütles Kundla.

"Manöövrivabadus tähendab seda, et nad saavad valida, mis suunas nad nüüd edasi toimetama hakkavad. Pokrovsk iseenesest tundub olevat võtmemaastik selleks, et hiljem jätkata kogu Donbassi oblasti hõivamisega. See on tähtis ja ukrainlased teavad seda ja ma olen täitsa kindel, et seda hoitakse nii palju, kui saab."

Lisaks Pokrovskile on Vene väed aktiivsed ka Venemaal Kurski oblastis. "Kurskis jätkuvad Venemaa rünnakud sama aktiivselt. Nüüd on vist üsna kindel, et ka Põhja-Korea on selles võitluses osaline. Nii Ukraina president eile ütles. Ja Venemaa on seal mõningat edu ka saavutanud, mingid väikesed alad. Aga Ukraina kaitse peab," rääkis Kundla.