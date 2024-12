Narvas on piirijärjekord taas pikenema hakanud

Narva piirijärjekord hakkas kasvama pärast seda, kui tolliamet sügisel täielikule tollikontrollile üle läks. Iga Eestist väljujat kontrollitakse põhjalikult, et vältida sanktsioonikaupade sattumist Venemaale. Ühe piiriületaja kontroll võib kesta 10 minutit, kuid keelatud kauba leidmisel võib kontrollile järgnev vormistus kesta ka üle tunni.

Järjekord liigub vaevaliselt, kuna tillukesse Narva piiripunkti tollitöötajaid juurde panna ei saa.

"Meie infrastruktuur jalakäijate terminalis on täpselt nii suur, et me oleme täpselt vastavalt võimalusele oma inimestega selle ära mehitanud ja see puhtfüüsiliselt ei ole võimalik," ütles Narva tollipunkti juhataja Ants Kutti.

Viimaste päevade suundumuseks on kingitused, mida reisijad üle piiri sugulastele viivad. Tihti viiakse kingiks luksuskaupu ja keelatud tooteid.

"Kui inimestel on kaasas näiteks kingituseks mobiiltelefon ja see on ära pakitud kingitusena, siis selle lahtivõtmine, kõik võtab aega," rääkis Kutti.

Aeg, mida inimesed peavad piirijärjekorras seisma, on etteaimamatu. Külma käes võib seista viis tundi, kuid võib ka 10. Esmaspäeva hommikul ei tahtnud järjekord kuidagi liikuma hakata. Piiriületajad süüdistavad järjekorrakohtadega hangeldajaid.

"Neid on mitusada inimest. Igaüks neist hõivab iga 10 meetri tagant järjekorrakoha. Hiljem müüvad nad kohti hinnaga 50 kuni 100 eurot. Vahe on selles, et koha hõivab üks inimene, kuid kohale tuleb neid viis. Eestis on väga palju head, kuid see siin on täielik põhi, millest madalamale laskuda pole kuhugi," kommenteeris Helsingi elanik Aleksandr.

Suurimad piiriületajate lained saabuvad Narva piiripunkti vahetult enne jõule ja enne uut aastat.