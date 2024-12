Piiriületuste arv kasvas pühadel ka Kagu-Eesti piiripunktides

Kui Narva piiripunktist tulid pühade ajal uudised järjekordadest ja külmetavatest piiriületajatest, siis tavapärasest rohkem rahvast liikus eelmisel nädalal Venemaale ka Koidula ja Luhamaa piiripunktide kaudu. Praegugi on Kagu-Eestis veoautod kolme-nelja nädala pikkustes virtuaaljärjekordades, et teisele poole piiri saada.

Kuigi politsei- ja piirivalveamet on korduvalt soovitanud Venemaale mitte minna, mõjutasid möödunud jõulupühad lisaks Narvale piiriületusi ka Koidulas ja Luhamaal.

Kui kuu alguses soovis Luhamaa ja Koidula kaudu Venemaale pääseda kuni 300 inimest, siis vahetult enne pühi tõusis neis piiripunktides piiriületajate arv riigist väljuval suunal 500 inimeseni.

"Järjekorrad hakkasid tekkima paar päeva hiljem ja saavutasid oma tipphetke tegelikult 22. detsembril. Koidula piiripunktis oodati isegi kuni 10 tundi järjekorras," rääkis PPA Kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Praeguseks on Luhamaal ja Koidulas olukord sõiduautoga või jala piiri ületamiseks pea normaliseerunud. Marani sõnul tuleb siiski ka praegu valmis olla ajutisteks järjekordadeks jalgsi piiri ületades ja seda eriti just Koidula piiripunktis.

"Umbes lõuna paiku, kui rongireisijad saabuvad piiripunkti ja saabuvad ka liinibussid, sellistel juhtudel võib ikkagi järjekordi tekkida. Aga võrreldes pühade-eelse ajaga on olukord praegu selles mõttes stabiilne," kirjeldas Maran.

Järjekordade tekkimisele on oma mõju ka tollikontrollil. Ehk alates augustist kontrollitakse ka Koidulas ja Luhamaal riigist väljuval suunal kõiki piiriületajaid, nende kaupa ja pagasit.

Maksu- ja tolliameti tollikontrolli osakonna juhataja Voldemar Linno sõnul on praeguseni näiteks veoautode järjekorrad mõlemas piiripunktis mitu nädalat pikad.

"See järjekord on ikkagi virtuaalne, autod meil piiripeal praktiliselt ei seisa. Praegu see elektrooniline järjekord ikkagi aitab, et autod või autojuhid koos autoga saavad ikkagi oodata rahulikus kohas. Ma arvan, et veokite järjekord hakkab ka tasapisi ka vähenema, sest Venemaal on jaanuarist alates praktiliselt 10 päeva pühad ja ka meie kogemus näitab, et jaanuari alguses veokite liiklus praktiliselt puudub," lausus Linno.

Marani sõnul märke sellest, et järjekordi Kagu-Eestis kunstlikult tekitatakse, ei ole. Samuti on kaupade ja pagasite kontrollimisel tuvastatud vähe tahtlikke rikkumisi, kus teadlikult on püütud riigist välja viia sanktsioonide alust kaupa.

Linno sõnul on tollikontrollis peamised eksimused seotud sularaha väljaveoga, sest inimesed pole teinud kodutööd.

"Inimesed vaatavad pigem erandit, mille alusel on võimalik mingi rahasumma välja viia. Tegelikult peab ikka keskenduma sellele põhikeelule, mille alusel on sularaha väljavedu keelatud nende valuutade suhtes, mis on noteeritud EL-is – eurod muidugi, see on põhiartikkel, Rootsi kroon, Poola zlott jne. Rublad ja dollarid – nende väljavedu ei ole keelatud," selgitas Linno.

Nii Maran kui ka Linno lisavad, et praegu viiakse Venemaale ka palju kingitusi, mida on aga inimestel mõttetu kodus ära pakkida. Tollikontrollis tuleb kingitus taas lahti pakkida.

Aastavahetus Marani sõnul piiriületustele nii palju mõju ei avalda nagu jõulupühad. "Varasemate aastate kogemus ütleb seda, et Venemaale kui minnakse, minnakse enne jõulupühi, ollakse seal pikemalt ja jaanuari alguses hakatakse sealt tagasi tulema. Järjekorrad võivad tekkida Venemaalt Eestisse."