Tallinn rajab Petrooleumi tänavale pargiala

"Rekonstrueerimisele läheb Petrooleumi tänava lõik, mis on Reidi tee ja Narva maantee vahel. Sinna jäävad kaks ristmikku – Narva maantee ristmik ja Tuukri tänava ristmik. Seal on kavas kaasajastada linnaruumi ja teha olulised investeeringud Euroopa Liidu toel sademevee kanalisatsiooni parendamiseks," rääkis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti linnakeskkonna kavandamise osakonna juhataja Aksel Johannes Part.

Ühtlasi parandame liikumisruumi, haljastust ja maandame üleujutuse riski, sõnas Part.

Pardi sõnul sõidutee osa mingil määral väheneb.

"Eelkõige sellepärast, et Petrooleumi tänaval on vajadus selle järele teine kui varem: Reidi tee valmimisega on sadamat teenindav liiklus läinud suures osas sinna ehk siis Petrooleumil polegi enam sellist mahtu vaja," rääkis Part.

Haljastust lisatakse kohe palju juurde – nii kõrg- kui ka madalhaljastust, sõnas Part.

"Tuleb ka väike pargiala, mis tähendab, et haljastust rajatakse Petrooleumi tänava, Tuukri tänava ja Narva maantee vahelise lõigu linna poolsele küljele. Haljasala pikeneb ka Tuukri tänavat pidi südalinna poole," sõnas Part.

"Petrooleumi tänaval on edaspidi 1+1 sõidurajad, aga Narva maanteel säilib parempöörde rida," sõnas Part.

Pardi sõnul on Narva maantee ristmiku ümbertegemine väga oluline muutus, sest see on praegu kõigile liiklejatele keeruline ja selle tõttu ka ebaturvaline.

"Selle projektiga teeme ristmiku kõigile lihtsamaks ja parandame kogu objekti ulatuses jalakäijate liikumis- ja teeületusvõimalusi. Suurendame selle ristmiku ja ümbritseva ala turvalisust," sõnas Part ja rõhutas, et rajatakse ka rattateed.

Projekti kaasrahastab osaliselt Euroopa Liit.

Projekteerimistingimuste ja lisamaterjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti vahemikus 8. jaanuarini Tallinna kesklinna valitsuses (Nunne tänav 18, Tallinn) või veebilehel tallinn.ee/petrooleumi.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik tutvustus toimub 6. jaanuaril algusega kell 17.30 Tallinna Kesklinna valitsuse saalis.