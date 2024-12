Automatiseerimine võimaldas LHV-l loobuda viiest protsendist töötajatest

LHV on viimase aasta jooksul Kiiseli sõnul juhtimistasandeid kokku tõstnud ja vähendanud käsitööd, mis omakorda võimaldab vähendada vajaminevate inimeste arvu, rääkis Kiisel. Tema sõnul ei ole ühte suurt efektiivsust võimaldavat tegurit, vaid see on paljude asjade koosmõju.

"Meil need ametikohtade koondamised on üle terve organisatsiooni ja kõige suurem võit täna on ikkagi laiapõhjaline erinevate tegevuste automatiseerimine," märkis Kiisel.

Näitena toob ta käsitöö vähendamise, kui mõnest registrist tuli teha päringuid ja pärast tulemusi tabelitesse panna, kust need omakorda jõudsid järelduste tegemiseks teistesse süsteemidesse. Sarnaselt väärtpaberitega kauplemise, mis on nüüd laiemalt automatiseeritud.

Osaliselt on efektiivsuse leidmise taga ka tehisaru kasutamine LHV Pangas. "Me oleme siin mõningaid mudeleid kasutusele võtnud ja neid arendanud. Näiteks lihtsad asjad kuskil klienditeeninduses, tehisharul põhinev internetivestlus. Me ei pea ise teda treenima, vaid põhimõtteliselt on võimalik mudeliga teda treenida," ütles Kiisel.

"Meil on ka mingid lihtsamad asjad enda sisekommunikatsioonikanalites. Delegaatorid näiteks, kes informatsiooni õigetesse kohtadesse laiali saadavad. Päris palju kasutame neid igapäevaselt üleüldse andmeanalüüsis, informatsioonikogu koondamises, dokumentatsiooni kirjutamises," rääkis Kiisel.

Kiiseli sõnul annavad osaliselt arengud tehisarus ka pangale julguse, et uue tehnoloogiaga on võimalik tulevikus vähemate inimestega rohkem tööd ära teha, mis omakorda toetab otsust töötajate arvu vähendada.

"Lõpuks me tahame, et iga töötaja saaks tulla ja teha iga päev mõtestatud tööd, olla oluline, luua lisandväärtust, mitte niivõrd kulutada aega suhteliselt rutiinsetele tegevustele. See on see mõte," ütles Kiisel.

Samas ütles Kiisel, et 60 inimese koondamise taga on ka LHV Panga kiire kulude kasv. Kui viimase kahe aasta jooksul on panga ärimahud kasvanud 25 protsenti, on kulud kasvanud 40 protsenti. "Paratamatult sellise tempoga me jätkata ei saa," rääkis Kiisel.

Pangajuhi sõnul rõhuvad panka ka kasvanud kapitalinõuded ja langev euribor. "Kui kolm kuud tagasi oli euribori ootus kahe protsendi juures aasta lõpuks, siis täna see on 1,7 protsendi juures. See on päris märkimisväärne vahe, millel on kohene efekt," märkis Kiisel.

Siiski esimese 11 kuuga on LHV Pangal pigem hästi läinud. 11 kuu kasum 124,8 miljonit eurot, mis on 6,6 miljonit vähem kui möödunud aasta samal perioodil. Intressitulu on küll vähenenud, aga vähenenud on ka kulud. Kiiseli sõnul tegutsevad nad siiski tulevikule mõeldes.

"Organisatsioon on seda tugevam, mida paremini me suudame tegelikult ette näha võimalikke muutuseid. Me teame, kuhu me siseneme. Me teame, mis väljakutsed meil on," rääkis Kiisel.

USA legendaarne juhtimispraktik ja -teoreetik Jack Welch soovitas organisatsioonides 10 protsenti inimestest lahti lasta, et organisatsiooni toimimist parandada. Kiisel ütleb, et kuigi LHV Pangaga otsest paralleeli otsida ei tasu, on teatav iva asjas sees.

"Tihtipeale on sul orgaaniliselt alati üks liikumistempo. Ja teinekord, kui panna natukene sein ette, et veidi on seda valu rohkem tunda, siis tegelikkuses muutused juurduvad ka kiiremini," märkis Kiisel.

Järgmiseks aastaks plaanib LHV Pank arengu jätkumist. Midagi kokku ei tõmmata või kinni ei panda. Uusi koondamisi kavas ei ole. Samas uusi inimesi ka tööle võtta kohe plaanis ei ole ja kui peaks tekkima vajadus uute töötajate järele, siis toimuvad muudatused Kiiseli sõnul olemasolevate töökohtade arvelt.