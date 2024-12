Tallinna kõnniteed on endiselt libedad ja kohati raskelt läbitavad

Pealinna kõnniteed on hoolimata kevadistest lubadustest libedad ja kohati raskesti läbitavad. Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) sõnul on linna lepingupartnerid hätta jäänud, aga opositsiooni sõnul võttis linn ise liialt suure eesmärgi.

Sel talvel on Tallinn lubanud lumest puhastada pea 60 kilomeetri võrra rohkem kõnniteid. Parem olukord peaks olema kesklinna tänavail, aga ka Põhja-Tallinna linnaosas.

"Me tegeleme praegu sellega, et libedusetõrje saaks parem. See tähendab, et me oleme võtnud ühendust meie lepingupartneritega, Kadrioru pargiga – kõigiga, kes siin linnas tegelevad lumekoristusega, ja tuletanud neile meelde nõudlikult, et graniitsõelmeid tuleb rohkem puistata. Tuleb veenduda, et kui me kõnniteedelt koristame lund või teeme libedusetõrjet, et tulemus oleks käegakatsutavam," lausus Pere.

Kesklinna endise vanema Monika Haukanõmme (Keskerakond) sõnul võttis uus linnavõim liiga suure tüki pureda.

"Kuigi linnavalitsus ju lubas, et tali ei tule ootamatult, vaid kõik on väga hästi ette valmistatud, siis täna me seda ei näe. Ja lisaks sellele, et ei ole kogemust, võeti ka väga lühikese aja jooksul endale suur koormus," märkis Haukanõmm.

Sellegipoolest on Tallinnal juba järgmiseks hooajaks suured plaanid – hooldatud saavad kõik kõnniteed, seda kolme miljoni euro lisarahaga.

"Need kõnniteed, kuhu me tänavu ei jõudnud, tahame nendelt ka järgmisel talvel lume ära koristada. Selle jaoks on meil vaja teha uued hanked ja kuna me hakkame jaanuaris pihta ja mitte aprillikuus nagu tänavu, siis jõuame ka omadega mäele," ütles Pere.

Küsisime ka inimestelt tänaval, kuidas neil liiklemine praegu sujub ja mida võiks olukorra parandamiseks teha.

"Minu jaoks on väga raske olukord, sest ma pean liikuma, aga väga ettevaatlikult, ütleme nii. Näha on, et midagi on tehtud, aga ilm on nii karm, et ma ei tea, kas me iga kord saame looduse vastu võidelda," lausus Valentina.

"Siin ongi küsimus, et kas peaksid inimesed rohkem maksma kohalikule omavalitsusele, et oleks neid ressursse (kõnniteede puhastamiseks). Kui me vaatame Inglismaad, siis kohalikud omavalitsused maksavad – inimesed maksavad kohalikku maksu selle eest. Aga see ei ole ilmselt sõnum, mida inimesed tahaksid kuulda, eks seda on keeruline korraldada," ütles Tauri.