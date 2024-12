SEB loob Tallinna oma Balti riikide peakorteri

SEB põhjendas oma pressiteates, et kolme Balti riigi tütarfirma ühendamisega suurendab pank oma finantseerimisvõimekust.

SEB Balti regiooni juht Niina Äikas ütles, et konsolideerimine toob hüvesid panga äriklientidele Balti riikides, sest pank saab paremini rahastada suuri ja pikaajalisi projekte.

Samuti peaks ühendamine panga hinnangul tooma tulu ka jaeklientidele, sest ühendpangas on võimalik kiiremini uusi tooteid ja teenuseid turule tuua. Äikase sõnul jätkab SEB Balti riikides äritegevuse arendamist.

"SEB on tegutsenud Baltimaades ühtse organisatsioonina juba enam kui kümme aastat ja nüüd astume järgmise sammu, viies juriidilise struktuuri paremasse vastavusse oma tegutsemismudeliga," märkis SEB Eesti juhatuse esimees Allan Parik.

SEB ühendatud tütarpanga peakontor hakkab olema Tallinnas ja sõltuvalt finantsjärelevalvete ja Euroopa Keskpanga heakskiidust, peaks ühendamine teoks saama 2027. aasta alguseks.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles sotsiaalmeedias, et SEB otsus on tugev tunnustus Eestile ja näide, et pangamaksu kehtestamine oleks olnud vale.

"Meist suurema turuga Leetu ja kesksema asendiga Lätti jäetakse alles meie panga filiaalid," märkis Ligi. "Eestit on kodus kirutud, et pakume võrdset kohtlemist, mitte privileege. Aga me oleme taotlenudki laiemat ühiskondlikku kasu, kui tõotaksid kellegi kunstlikud eelised. Ressursipiirangute oludes on privileegid kaotus laiemalt ja lühike perspektiiv."

"Oleme olnud sedapidi investoritele usaldusväärsed ja läbipaistvad, reeglipõhised ja korruptsioonivabad, samas soodsa ettevõtluskeskkonnaga ning hoidunud diskrimineerivast kohtlemisest isegi avaliku arvamuse surve all. Pangamaks on konkreetseim näide. Oma konjunktuursuse tõttu ei pakuks see riigirahandusele mingit lahendust, ehkki meil armastatakse pealkirju, kuidas teised hoolivad inimestest," kirjutas Ligi.

"Me oleme neist naabritest endiselt jõukamad, aga seda saavutab siiski mitte otse, vaid majanduskeskkonna paremusega. Ja oportunistlik maksustamine naeruvääristab lisaks keskpanga rahapoliitikat, mille mõte on inflatsiooni peale korjata raha turult vähemaks ja selle languse peale lasta rohkem valla. Pankade tugi majandusele tuleb sedapidi, mitte nende teenimise hetke ärakasutamise ja tsüklilise kasumi ärakorjamisega riigi poolt. Ka seekord saime lubada enda väärtusi," lisas Ligi.

Samuti märkis Ligi, et Eestis on hea kvaliteediga panganduse järelevalve. "See on loonud mainet, olnud innovaatiline ja eesrindlik," märkis rahandusminister.

"Kesksem kontor tähendab paratamatult panga suuremat keskendumist, paremaid töökohti ja mainet. Rahvuslikku uhkust pealekauba," ütles Ligi.

SEB ütles teisipäeval "Aktuaalsele kaamerale", et pank on sel aastal juba palganud 130 uut inimest, samal ajal kui teised Eestis tegutsevad pangad on töökohti koondanud.