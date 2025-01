Majandusanalüütik: oodata on suuremate pankade intressitulu vähenemist

Kui üle-eelmisel aastal oli pankade kasum 940 miljonit eurot, siis eelmisel aastal peaaegu 1,1 miljardit.

Eesti Panga teatel mõjutas eelmise aasta kasumit ühe suurema panga tehing aasta lõpus, kui tütarettevõttest võeti välja tavapärasest tublisti rohkem dividende. Ilma selleta oleks kasum jäänud umbes sama suureks kui aasta varem.

Pankade kasum on püsinud väga kõrge vaatamata sellele, et intressid on langenud.

"Siin on nüüd kaks olulist mõjurit. Esiteks, viimase kahe aastaga on pankade bilansimaht kasvanud 20 protsenti ehk siis see rahamass, millelt pank raha teenib, on täna oluliselt kõrgem kui siis, kui intressimäärad olid veel negatiivsed. Ja teine faktor on see, et kuigi euribor 2024. aastal päris oluliselt langes, siis aasta keskmisena oli intressimäär endiselt päris kõrge," selgitas Avaroni investeeringute juht Peter Priisalm.

"Pankade kasumi põhiline tegur ehk siis netointressitulu on jäänud väiksemaks ja kahaneb tasapisi. See tuleneb turuintressimäärade langusest," ütles Eesti Panga ökonomist Gaili Grüning.

"Eeskätt väiksemate pankade puhul, kes jätkavad kasvamist, me ootame ligikaudu muutumatut netointressitulu ja ka üsna samal tasemel kasumit. Suuremad pangad, kus kasv on keerulisem, seal on tõesti oodata vähenemist, võib-olla 10 protsendi kandis netointressitulu vähenemine," lisas Priisalm.