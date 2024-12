EISA nõukogu kutsus tagasi juhatuse esimehe Kati Kusmini

EISA nõukogu juhi Sandra Särava sõnul on ühiskonna ja eelkõige ettevõtjate ootus, et EISA reageeriks muutustele turuolukorras senisest kiiremini ja väheneks toetuste taotlemisega kaasnev bürokraatia.

"Nii nõukogu kui avalikkuse ootus on olnud, et erinevatele EISA pakutavatele teenustele ja kogu asutuse toimimisele vaadatakse sisuliselt otsa ja analüüsitakse koos partneritega, millised on ettevõtjate jaoks kõige olulisemad ja suurimat lisandväärtust pakkuvad. Nõukogu hinnangul ei ole need muudatused toimunud piisavalt kiiresti ja sisuliselt, mistõttu leidsime ühiselt, et seda protsessi peaks vedama uus juht," ütles Särav.

Ta lisas, et EISA on juba asunud uut juhti otsima.

Kusmin ütles, et tema hinnangul on aastaga tehtud tubli samm efektiivsema organisatsiooni suunas. Tema sõnul oli tal EISA-sse tulles kolm põhieesmärki: viia lõpuni kahe asutuse liitmine, tugevdada organisatsiooni läbi tõhusama toimimise ja selguse loomise protsessides ja kvaliteedijuhtimises ning olla kliendikesksem, hoides fookuses riigi majanduse konkurentsivõime kasvatamist lähtuvalt ettevõtjate vajadustest.

"Kokkuhoiu eesmärgil oleme aasta jooksul vähendanud 66 ametikohta ning siseneme 2025. aastasse 3,3 miljoni euro ehk 12 protsendi võrra väiksemate tööjõukuludega kui sel aastal. Oleme vaadanud üle protsesse ja vähendanud dubleerimist. Töös on ühtsele klienditeenindusele üleminek ning valmimas on teenuste hindamise protsess, et piiratud ressursside juures senisest mõjusamalt panustada valdkondadesse, kus on turutõrked ja reageerida kiiremini muutustele," loetles Kusmin.

Lisaks on tema sõnul töös on EISA poolt mõjutatavate regulatsioonide ja bürokraatia vähendamise projekt.

"Valikuid, millele keskenduda ja millest loobuda, on aga keeruline teha olukorras, kus sihtasutuse asutaja ootuste uuendamine on viibinud," nentis Kusmin, kelle sõnul uuendati ootusi viimati asutuste ühendamisel aastal 2022.

Ta märkis, et organisatsioon on keerukam, kui pealtnäha paistab ja hõlmab paljusid eri valdkondi.

Kusmin asus ametisse eelmise aasta 6. detsembril ning tema viimane tööpäev on 20. jaanuaril. Vastavalt riigivaraseadusele ning sihtasutuse põhikirjale makstakse talle lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses. Juhatuse liikmetena jätkavad Sigrid Harjo ja Aare Järvan.

EISA nõukokku kuuluvad Sandra Särav, Mait Palts, Hannes Ojangu, Hando Sutter, Renno Veinthal, Anto Liivat, Oliver Väärtnõu ja Taavi Tamkivi.