Hartman kärbib parvlaevaliinide reiside arvu

Nii saarlased kui ka hiidlased on sellel aastal varasemalt valjult oma seisukohti välja öelnud, et kogu elukalliduse ja erinevate riigi kärbete taustal ei tohiks tõusta parvlaevade piletihinnad, mis tõstaks saarte majanduse ja -elanike elukallidust muu Eestiga võrreldes veelgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Regionaalministri Piret Hartmani sõnul on see kindel vähemalt järgmiseks aastaks. "Me saame öelda, et praamipiletite hinnad ei tõuse," ütles Hartman.

Küll tõusevad aga saarte suunalised lennupiletite hinnad. Kuressaarde saab järgmise aasta 1. veebruarist lennata 36 euroga, Kärdlasse 34 euroga. Parvlaevaliinidel kärbitakse siiski soodustusi ja kärbitakse ka graafikuid.

"Inimesed, kes saavad soodustusi piletite osas, kes on kohalikud elanikud, siis saavad need, kes on 1. jaanuarist sisse kirjutatud. Mitte need, kes suve alguses seda teevad. Samuti üliõpilaste puhul kehtib soodustus kuni 26 aastastele üliõpilastele. Kui me räägime sellest liini tiheduse teemast, siis jah, ka see oli üks ettepanekutest, et me vaatame üle, kuidas kasutatakse neid erinevaid praame. Ja need ühendused, kus ei ole väga palju inimesi, siis me proovime leida sealt võimalusi kokkuhoiuks. Saaremaa puhul oleme me tõesti selle numbrina näinud kuskil 170 ühendust, mis on sellised, mida kasutatakse väga vähe," rääkis Hartman.

TS laevad ütles, et nad ei ole veel valmis kommenteerima, millised reisid võivad graafikust välja jääda, kuna pole saanud selleks veel ministeeriumilt kinnitust.

Reiside arv peaks mõlemal liinil vähenema ühe protsendi võrra. Virtsu-Kuivastu liinil on selles suurusjärguks ligi 170 reisi, Rohuküla-Heltermaa liinil 50 reisi. Vähendamine ei toimuks kindlasti suviste reiside ja nädalavahetuste arvelt.

"See kulu, mis sealt kokku hoitakse, on täiesti marginaalne selles vaates, et kui palju seal on süsteemist raha puudu. Tahame me või ei taha, üks hetk tuleb tunnistada, et nende kärbetega enam ühistranspordi miinust kinni ei maksa," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Ministeeriumites on küll erinevalt bussi ja raudteetranspordist nimetatud parvlaevaliiklust elutähtsaks teenuseks, ja mida ta ka saarte elanike jaoks kindlasti ka on. Küll on aga parvlaevaliinide rahastus jätkuvalt samal eelarvereal koos bussi ja rongitranspordiga ja reisijate omaosalus ongi just parvlaevanduses kõige suurem.

"Kui me räägime Saaremaa ja mandri ühendusest, siis inimeste omaosalus on siin kõige kõrgem, võrreldes bussitranspordiga või rongiliiklusega," ütles Piret Hartman veel.