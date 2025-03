Saaremaa vald soovib 10 aastaga 1000 elanikku juurde saada

Statistikaameti andmetel kasvatasid eelmisel aastal oma elanikkonda sisserände arvelt Hiiumaa ja Muhu vald, samas Saaremaa valla elanike arv vähenes. Et väiksematele saarvaldadele järele jõuda, töötab Saaremaa vallas nüüd Saaremaale elama asumise konsultant, kellel eesmärk on 10 aastaga 1000 elanikku Saaremaale juurde tuua.

Kui Eestimaa paljude maapiirkondade valdade suurim mure on elanike arvu vähenemine, siis saarvalla Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et nende elanikkond on juba aastaid olnud kasvus ja seda vaatamata meretagusele vallale ja täiendavale lisakulule praamipiletite hindade näol.

Muhu elanikkond ongi kasvanud sisserände arvelt.

"Seitse-kaheksa aastat on küll selline tore fakt, et saare elanike arv on kasvanud. Kas on siis tulnud muhulasi tagasi või tulnud elama täiesti uusi perekondi. /.../ Me ei ole teadlikult teinud midagi, ei ole autot loosinud või midagi muud teinud. Leiame, et keskkond peaks ise meelitama. Näeme seda ka ehituslubadest, et suvilaid ei ehitata, vaid kõik majad ehitatakse aastaringseks kasutamiseks," selgitas Liitmäe.

Ka Hiiu saar jäi eelmisel aastal omadega plussi, koguni 20 inimesega. Saarel sündide arv küll väheneb, aga ometi tuleb lapsi lasteasutustesse juurde.

"On lisandunud lapsi, kes ei ole siin üles kasvanud. Saab öelda, et väga erinevas vanuses. On lastega pered, aga ka inimesed, kes on juba pensioniealised ja tulevad siia vaikust või toredat looduskeskkonda nautima," rääkis Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

Aga Eestimaa suurima valla Saaremaa elanikkond vähenes eelmisel aastal 54 inimese võrra. Küll on aga sellest aastast Saaremaa vallas Bornholmi saarelt saadud kogemusel tööle võetud nn sisseviskaja ehk saarele elama asumise konsultant.

Paari kuu töö tulemuseks on laual üheksa inimest, kes sooviksid Saaremaale elama tulla ja nüüd ongi konsultandi lahendada elamise või töö leidmise mured.

"Osad on tõesti, kes tahavad tagasi tulla, igatsevad oma juurte juurde tagasi tulemist, aga on ka paar sellist, kes ütlevad, et otsi mulle töö ja ma tulen kohe Saaremaale elama," rääkis projektikonsultant Kädi Alt, kelle sõnul on eesmärk tuua 10 aasta jooksul valda juurde 1000 inimest.

Kõikide saarvaldade juhid peavad saarte eluolus ja arengus väga tähtsaks riigi poolt praamipiletite soodsate hindade säilitamist.

"Laevaühendus on meile ikkagi maanteepikendus, meile on see eluliin ja selle hinnastamine on kindlasti üks suurimaid meetmeid üldse," sõnas Tasuja.