Viimane õhuväe teenistuses olnud helikopter jõudis Valga militaarteemaparki

Robinsoni viimane lend Ämarist Valka kestis tugevas vastutuules tund ja 15 minutit. Valga militaarteemapargis maandunud Robinson R44 on üks neljast kopterist, mille USA kinkis Eesti õhuväele 2002.aasta suvel. Pilootide koolituseks mõeldud kopteritele pidid järgnema ründekopterid, kuid Balti riikide ühisprojektist "Baltic Cobra" ei saanud asja. Neli Robinsoni on aga vastu pidanud 22 aastat ja täitnud ka muid ülesandeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nende 22 aasta jooksul on need kopterid Eesti õhuväe ridades lennanud kokku 16 500 tundi, mille jooksul on nad täitnud väga erinevaid ülesandeid - alustades öistest ja päevastest lennuülesannetest, öisel ajal ka lennuvaatlusseadmetega. Täiendavalt otsingu-, eskort- ja julgestuslennud, taktikalised madallennud. Kindlasti sõdurite väljaõpe enne missioonile suundumist. Ja olulisel kohal oli ka taktikaliste tulejuhtide treening," rääkis piloot Loe Dominic Sillat.

Palju erakopteritena kasutatav Robinson R44 jätab piloodile nö vabad käed - navigatsiooniseadmed siin mõistagi on, kuid pilooti abistavaid vahendeid, näiteks autopilooti pole. Lahingusse aga nende lennuaparaatidega minna ei saa.

"22 aasta jooksul on kõik kopterid läbinud ühe korra põhjaliku kapitaalremondi," sõnas Sillat.

Valga militaarteemapargis on nüüd rahvale vaadata kaks Eesti jaoks ajaloolist lennumasinat - piirivalvet teeninud Mi-8 tegi aastate eest samuti sinna oma viimase lennu.

"Valga sõjamuuseum on terves Euroopas ainulaadne just seetõttu, et ta ühendab mitte ainult muuseumi kogu kaudu, vaid erinevate tegevuste kaudu ühe riigi ehk siis Eesti kõiki jõustruktuure," ütles Valga militaarteemapargi asutaja ja juht Meelis Kivi.

Kogenud piloodi Loe Dominic Sillati sõnul lõpetas kolmapäevane lend olulise ajajärgu Eesti õhuväes. Kui vaja, kasutatakse nüüd NATO partnerite koptereid.