Põlluaas teatab uue aasta alguses uue erakonnaga liitumisest

Erakonnast Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) sel nädal lahkunud Henn Põlluaas ütles, et on otsustanud, millisesse erakonda ta nüüd astub ja lubas sellest uue aasta alguses ka avalikkusele teada anda. ERK-i esimehe Silver Kuusiku sõnul lähevad erakonnast lahkunud inimesed suure tõenäosusega Isamaa liikmeteks.

"Jõulude ajal ma lülitan poliitika välja ja uuel aastal tulen nende teemade juurde tagasi," ütles Põlluaas ERR-ile.

"Eks me siis kutsume ka ilmselt pressikonverentsi kokku ja saame küsimustele vastata," sõnas Põlluaas.

Samas ei soovinud Põlluaas kommenteerida seda, kas erakonnaga on juba räägitud ja kokkulepped olemas.

Küsimusele, mis tema hinnangul saab ERK-ist, vastas Põlluaas, et lühemas vaates erakonnal tõsisemat edulootust ilmselt ei ole. "Milline kaugem tulevik saab olema, seda ma ei oska ennustada," rääkis Põlluaas.

Sel esmaspäeval selgus, et hiljuti asutatud erakonnast Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) astusid välja selle juhatuse liikmed olnud Henn Põlluaas, Ants Frosch, Peeter Ernits ja Helen Rebane.

ERK-i esimees Silver Kuusik ütles ERR-ile, et ERK-ist on endiste juhatuse liikmete tuules veel ära läinud 37 inimest. "Ma ei näe, et sellest suurt kahju tekkis. Samal ajal ei kao meie maailmavaade ja suund viisaka poliitika järele mitte kuhugi," sõnas ta.

Kuusiku sõnul on kõige tõenäolisem, et Põlluaas ja teised ERK-ist lahkunud leiavad tee Isamaasse. "See on paarist kohast kinnitust saanud. Pean seda tõsiseltvõetavaksinfoks," lausus Kuusik.

Kuusik meenutas ka seda, et nii Peeter Ernits kui ka Ants Frosch on teinud ERK-i juhatuse koosolekutel ettepaneku, et ERK võiks täies mahus Isamaaga liituda.

"On selge, et minu esimeheks oleku ajal mingeid liitumisläbirääkimisi suurte erakondadega ei toimu," sõnas Kuusik.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu Henn Põlluaasa võimalikku Isamaaga liitumist ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.