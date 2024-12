Põlluaas ja Frosch lahkusid rahvuslaste parteist

Äriregistri andmetel on mõlemad erakonnast lahkunud 16. detsembril.

Lisaks neile on ERK-ist välja astunud endine riigikogu liige Peeter Ernits ja Helen Rebane. Kõik neli olid ka ERK-i juhatuse liikmed.

Ajakirjandusele tehtud avalduses tunnistasid neli poliitikut, et erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid ei ole leidnud selget sihti ja kohta poliitmaastikul.

"Liialt palju on ebamäärasust, mis on tingitud eeskätt kiirustamisest erakonna loomisel. Kahjuks pole õnnestunud tagada ka demokraatlikku ja läbipaistvat juhtimisviisi ega erakonna jätkusuutlikku arengut. See aga paneb kahtluse alla lootuse, et erakond võiks laiema üldsuse silmis saada tõsiseltvõetavaks rahvuslike ja konservatiivsete aadete kandjaks," märkisid lahkujad.

Põlluaas, Frosch, Ernits ja Rebane lubasid rahvuskonservatiividena kanda endas neidsamu traditsioonilist perekonda, rahvuskultuuri ja rahvusriiki toetavaid väärtusi ja aateid mida varemgi.

"Näeme nende väärtuste eest seismiseks parimat võimalust teha seda väljaspool erakonda ERK," teatasid nad ja lisasid, et ei taha kedagi süüdistada ega näpuga näidata ning soovivad ERK-i liikmetele edu.

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid tekkis paljuski EKRE-st lahkunute baasilt. Kõik neli ERK-ist välja astunud poliitikut olid varem olnud EKRE liikmed.