Hiina lubab uurijad kaablite sabotaažis kahtlustatava laeva pardale

Pärast nädalaid kestnud salajasi kõnelusi nõustus Hiina valitsus lubama Rootsi uurijatele juurdepääsu merekaablite saboteerimises kahtlustatava laeva pardale. Hiina tingimus on, et uurijatega on kaasas Hiina ametnikud, teatasid Euroopa õiguskaitseametnikud ja diplomaadid.

Yi Peng 3 paikneb alates 19. novembrist Kattegati väinas, ümbritsetuna Taani, Rootsi ja Saksamaa sõjalaevadest.

Mereseadus annab Hiinale ainujurisdiktsiooni laeva ja selle meeskonna üle, mistõttu on Euroopa valitsused pidanud Pekingiga läbirääkimisi laevale juurdepääsu üle.

Ametnike sõnul toimusid nädalaid kestnud kõnelused peamiselt Saksamaa ja Hiina välisministeeriumi vahel.

Sellised läbirääkimised eraomandis oleva laeva üle on enneolematud, kuna rahvusvaheline mereõigus reeglina ei luba kaubalaevu kinni pidada, märkisid ametnikud. Laeva kinni pidanud Euroopa riigid on varem süüdistanud Hiinat oma territoriaalvetes asuvate laevateede häirimises.

Hiina valitsus andis laevale korralduse ankrusse heita ja on teinud uurimisega seotud Euroopa võimudega koostööd, rääkisid ametnikud.

Uurijad menetlevad, kas Vene luure veenis 15. novembril Venemaa Ust-Lugast sadamast väljunud Yi Peng 3 kaptenit sabotaaži läbi viima.

Kaks Euroopa luureametnikku ütlesid, et nad kahtlustavad, et kapten või teised laeval viibinud ohvitserid võisid Vene agentidelt altkäemaksu saada. Uurijad ütlesid, et vähemalt üks laeva meeskonnaliige on venelane.

Uurijate, luureametnike ja diplomaatide hinnangul ei olnud Hiina valitsus tõenäoliselt intsidendiga seotud.

Laeva, mille kapten on Hiina kodanik, kahtlustatakse Soome ja Saksamaa ning Rootsi ja Leedu vaheliste internetikaablite tahtlikus lõhkumises. Väidetavalt lohistas laev 17.–18. novembril ankrut enam kui 160 kilomeetrit mööda merepõhja. Kaablid lõigati läbi Rootsi vetes.

Väidetavalt üritas laev ka Taani kaableid lõhkuda.