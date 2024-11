Saksa ja Soome vahelise kaabli purunemise kohas viibis ka Hiina alus

Esmaspäeval selgus, et Soome ja Saksamaa vaheline merekaabel läks katki ning laevaliiklust jälgiva veebikülje Marine Traffic andmetel viibis kaabli purunemise kohas mitu laeva, nende hulgas oli ka Hiina Yi Peng 3.

Soome ja Saksamaa vaheline merekaabel C-Lion1 läks katki, kahtlustatakse sabotaaži.

Soome rahvusringhääling tõi teisipäeval välja, milline oli mereliiklus Läänemerel enne C-Lion1 kaabli purunemist.

Piirkonnas läks kaduma nelja laeva AIS (automaatne asukoha positsioneerimine) signaal. Nende laevade hulgas oli ka Hiina alus Yi Peng 3, mille AIS-signaal kadus kaabli purunemise piirkonnas.

Yi Pengi signaal kadus pühapäeva õhtul kell 17.25. Signaal tuli tagasi esmaspäeval, umbes kella ühe paiku öösel. Kogu selle aja oli laev kaabli purunemise piirkonna lähistel.

Telekommunikatsioonifirma Cinia teatel leidis võimalik sabotaaž aset esmaspäeval pärast kella nelja öösel.

Yi Peng ise on 225-meetrine kaubalaev, mis tuli Läänemere piirkonda Egiptusest. Yle kirjutab, et novembris viibis laev ka Ust-Luga sadamas, mis asub Venemaa Leningradi oblastis. Laev liigub nüüd juba tagasi Egiptuses asuvasse Port Saidi sadamasse ja on nüüd Taani ranniku lähedal.

Soome piirivalveametnik Joona Castren ütles, et kaabli purunemise piirkonnas on igal kellaajal tihe mereliiklus, seal liigub nii kauba- kui ka reisilaevu. Ka kaabli purunemise päeval oli piirkonnas tihe liiklus.

Hiina aluse viibimine kaablite purunemise kohas aga tekitab küsimusi, kuna eelmise aasta oktoobris kahjustas Hongkongis registreeritud laeva ankur Balticconnectori gaasitoru.

Intsident juhtus Soome majandusvööndis ja Soome võimud tõstsid hiljem merepõhja jäänud ankru üles. Pekingi väitel oli tegemist õnnetusega.