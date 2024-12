Ministeerium plaanib veebruaris enamiku rongipiletite piirhinda tõsta

Piletihindade kujundamisel hakatakse jälgima senisest rohkem, kuidas eriti kaugliinide puhul lahendada tipptundide ülerahvastatust ja soosida soodsama piletihinna toel võimalusel vähem täituvate väljumiste kasutamist, ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas,

Piletihinna määruse eelnõu järgi on alates 3. veebruarist linnalähiliinide I tsooni (Tallinn–Pääsküla, Tallinn–Laagri, Tallinn–Valdeku, Tallinn–Vesse) maksimaalne piletihind 2,20 eurot (2024. aastal 1,80 eurot). Piirhind II–V tsoonis (Vesse–Tapa, Valdeku–Rapla, Laagri–Turba, Laagri–Keila, Laagri–Paldiski, Laagri–Kloogaranna) ja tsoonide vahel jääb samaks.

Piirhindade tõusu on tinginud Eesti Raudtee taristu kulude tõus 2025. aastal, aga ka teiste sisendhindade kallinemine, märkis ministeerium pressiteates.

"Hakkame 2025. aastal koos uute Škoda rongide lisandumisega senisest tugevamalt piletihinnaga suunama lähisõitude reisijaid linnalähi- ja kõikides peatustes peatuvatele reisidele, et ekspressrongides oleks rohkem ruumi linnadevahelistele reisijatele. Näiteks praegu tekitab sageli pikamaarongides ülerahvastatust see, et neid kasutatakse ka Tallinna-siseseks või lähisõitudeks – see vähendab pikamaareisijate jaoks selgelt rongireisi mugavust," ütles Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem.

"Tuleval aastal suureneb märkimisväärselt Elroni veomaht nii lähi- kui ka kaugliinidel. Suunates reisijat piletihinnaga õige teenuse juurde, saame parandada reisikogemust kõikide reisijate jaoks," märkis Betlem.

Samuti hakkab Elron eristama senisest enam päeva- ja nädalasiseseid piletihindu, et hajutada reisijavoogusid ja pakkuda tipptunnivälistel aegadel soodsamaid hindu ka hinnatundlikumatele klientidele.

Betlemi sõnul valmistatakse koos Elroni mobiilirakenduse turuletoomisega ette ka perepileti loomist.

2025. aastal jääb rongipiletite hinnamuutus Betlemi sõnul 16-protsendise vähenemise ja 23-protsendise kasvamise piiresse. "Näiteks liinidel Tallinn–Valga ja Tallinn–Koidula muutuvad piletihinnad senisest soodsamaks," rääkis ta.

Rongipiletite planeeritud uus hinnakiri avaldatakse Elroni veebilehel hiljemalt 19. jaanuaril.