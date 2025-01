Elroni rongipileti kallinemine lükkub edasi

Järgmisest esmaspäevast oleks Tallinna piires tulnud rongisõidu eest tasuda 2.20 eurot, mitte 1.80 eurot nagu seni. Oma elanike sõidu kinni maksnud Tallinnale oleks see tähendanud 600 000-eurost lisakulu, millega linn ei olnud arvestanud.

Eelmise nädala lõpus käskis regionaalminister Piret Hartman Elronil hinnatõusuga viivitada.

"Eks saatsime talle vastava kirja. Ma usun, et teatav osa on ka see, et erakonnakaaslased Tallinna linnavõimu juures andsid märku, et sellisel kujul hinnatõus tähendaks, et Tallinn oleks väga raskete valikutega silmitsi, kust leida pärast eelarve kinnitamist 600 000 eurot," selgitas Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

Jaanuari keskel hinnatõusu lubavad piirmäärad kinnitanud regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman põhjendas esmaspäeval hinnatõusu edasi lükkamist nii: "Lihtsalt praegusel hetkel see kattus natukene keerulise ajaga. Elron peab ütema 10 päeva ette, enne kui need tõusud tulevad. Tallinna eesmärk oli see, et enne kui need tõusud teeme, kuidas me ühistransporti, kuidas me ühtse pileti rakendame. Nii et pidasime omalt poolt ka kinni, et saame kokku, lepime need asjad kokku ja läheme siis muude teemadega edasi. Siin ei ole väga keerulist konstruktsiooni vaja taustal mõelda."

Järvani sõnul on hinnatõus arusaadav, kuid nii suure mõjuga otsustest tuleks pool aastat ette teada anda.

"Kui me selle 600 000 euro katteks peaksime suvel sisuliselt hakkama väga tõsiselt oma bussiliine kärpima, siis ma arvan, et see ei oleks õiglane ja mõistlik lähenemine," ütles abilinnapea.

Hartmani sõnul pole hinnatõusuga juulini venitamine aga mõeldav.

Elroni juhatuse esimehe Lauri Betlemi sõnul jääb hinnatõusu edasilükkumise tõttu rongifirmal saamata 100 kuni 150 000 eurot kuus. Seda summat mujalt kokku hoides katta ei ole võimalik.

"Taristutasud tõusevad meil üle kahe miljoni euro, kokku me kärpisime 2,5 miljonit eurot. Sellele lisandub veel Tartu-Riia ühenduse edasilükkumisest teatav kokkuhoid," rääkis Betlem.

Ainsa lahendusena näeb Betlem lisadotatsiooni eraldamist Elronile.

"Hetkel on meil väljakutse leida ühistranspordi eelarvesse juurde üle 30 miljoni. Jah, 150 000 on hetkel küll õhus, et juhul kui selle piletitõusu rakendumine mõne hetke viibib, aga hetkel on meil palju suuremad väljakutsed selle eelarve osas," ütles Hartman.

Ministri sõnul läheb ta oma ettepanekutega veebruaris valitsusse ja seal lepitakse kokku stabiilses ühistranspordi rahastamises.