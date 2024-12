Bayrou üritab lähipäevil uue Prantsuse valitsuse moodustada

François Bayrou sai hiljuti uueks Prantsusmaa peaministriks ning ta ütles neljapäeval, et üritab enne jõule uue valitsuse moodustada.

Bayrou peab valitsuse moodustamisel jõudma kokkuleppele teiste poliitiliste jõududega. Ta tahab nüüd teada, millised poliitilised jõud on valmis tema valitsust toetama ning kohtub parteijuhtidega, vahendas Politico.

"Valitsus tuleb välja käia nädalavahetusel, igal juhul enne jõule," ütles Bayrou neljapäeva õhtul telekanalile France 2 antud intervjuus.

Bayrou astus ametisse nädal tagasi ning üritab endiselt luua uut koalitsioonivalitsust. Ta võib praegu loota president Emmanuel Macroni tsentristliku bloki toetusele. Ka vabariiklased on andnud märku, et võivad teatud tingimustel Bayrou valitsust toetada. Sellest aga ei piisa enamuse saavutamiseks Prantsuse parlamendis.

Seetõttu vajab Bayrou ka populistide toetust. Ka Michel Barnier' valitsuse püsimine sõltus parempopulistide ebakindlast toetusest, kuna parlament on killustunud.

Bayrou üritab nüüd vältida Barnier' saatust ning lubas neljapäeval läbi vaadata Macroni vastuolulise pensionireformi. See jõustus eelmisel aastal ning selle kohaselt tõusis pensioniiga seniselt 62 eluaastalt 64-le. Reform on masside hulgas endiselt äärmiselt ebapopulaarne ning selle vastu korraldatud protestidel on osalenud miljonid inimesed.

Nii vasak- kui ka parempopulistid lubasid juba valimiskampaania ajal, et tühistavad pensionireformi. Bayrou siiski ei toeta reformi täielikku tühistamist.

Prantsusmaa riigirahandus on juba väga raskes seisus. Eelarvepuudujääk on praegu üks lähiajaloo suuremaid ning ulatub sel aastal 6,2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Euroopa Liidu reeglid lubavad kuni kolme protsenti.