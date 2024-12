Venemaa inimesed korraldavad arusaamatuid süütamisi ja plahvatusi

Mitmel pool Venemaal on viimastel päevadel olnud juhtumeid, kus tavalised inimesed, sageli eakad, korraldavad pankades ja ametiasutustes süütamisi ja plahvatusi. Vene võimude väitel on rünnakute taga petturid, kes selliseid käske jagavad.

Sõltumatu väljaanne Meduza kirjutab, kuidas Moskvas, Peterburis ja teistes Venemaa linnades toimus reedel ja laupäeval (20. ja 21. detsembril) avalikes kohtades süütamiste ja plahvatuste laine. Inimesed lasid siseruumidesse ilutulestiku rakette ja käivitasid pauguteid, süütasid sularahaautomaate, autosid ning sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroosid. Kahtlustatavad peeti kinni peaaegu kohe pärast juhtunut. Politsei teatas vähemalt mitmel juhul, et kinnipeetavad tegutsesid petturite või tundmatute isikute korraldusel, kes nendega telefoni teel ja erinevate kiirsõnumirakenduste kaudu ühendust võtsid.

Nii teatas politsei riiklikule teadeteagentuurile TASS kolmest reedel Peterburis ja Leningradi oblastis noorte poolt toime pandud süütamise juhtumist. 20-aastane Lomonossovski rajooni elanik peeti kinni kahtlustatuna süütepudelite viskamises Peterburis Admiralteiski rajoonis asuvasse piirkondliku sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroo hoonesse. Liikluspolitsei ametiauto süütamises Krasnogvardeiski linnaosas kahtlustatakse 17-aastast neiut ning Leningradis Kingisepa linnaosas tänavapangaautomaadi süütamises 18-aastast noorukit. Kõik nad peeti kinni.

21. detsembril pidas politsei kinni ka kaks pensionäri, keda kahtlustatakse sama päeva hommikul Peterburis Viiburi rajoonis politseiauto UAZ süütamises. Väidetavalt tegutsesid nad ründajate juhiste järgi, kes telefonivestluses veensid neid kuritegu toime panema. Rünnaku suhtes algatati kriminaalasi.

Laupäeva õhtul toimus linnas Sredneohtinski prospektil Sberbanki filiaalis plahvatus, mis inimohvreid siiski ei põhjustanud. Sündmuskoha fotode järgi otsustades plahvatas üks sularahaautomaatidest. Lööklaine lõi pangaruumides välja uksed ja aknad.

Peterburi väljaanne Fontanka avaldas turvakaamera kaadreid panga ruumidest, kus plahvatus toimus. Salvestise järgi otsustades valas vanem naine sularahaautomaadid üle mingi vedelikuga ja süütas need põlema ning ise filmis oma tegevust nutitelefoniga. Politsei pidas hiljem plahvatuspaiga lähedal elava 1956. aastal sündinud naise kinni. Kriminaalasi on algatatud terrorismi käsitleva artikli alusel.

Peterburi võimud on plahvatuste ja süütamise teadete tõttu ning uusaastapühade eel tugevdanud linnas terrorismivastaseid julgeolekumeetmeid, märkis Meduza. "Terrorirünnakute katsed Venemaal ja Peterburis jätkuvad. Sellise tegevuse eest karistatakse kuni 20-aastase vangistusega. Peterburis on uusaastapühade eel tugevdatud terrorismivastaseid turvameetmeid, olukord on kontrolli all," ütles kuberner Aleksandr Beglov.

Laupäeval evakueeriti pürotehnika plahvatuse tõttu Moskva kirdeosas asuva Forti kaubanduskeskuse külastajad. Plahvatus toimus kaubanduskeskuses asuvas teeninduskeskuses ning juhtumi tagajärjel sai ametlikult kinnitamata andmetel vigastada üks kaubanduskeskuse külastajatest, kes komistas ja kukkus evakueerimise ajal ning viidi seetõttu haiglasse.

Moskva politsei teatas, et pauguti käivitas üks kaubanduskeskuse külastajatest, teised pidasid ta kinni ja andsid politseile üle. "Varasemalt on tuvastatud, et naine tegutses tundmatute isikute korraldusel, kellele ta oli eelnevalt üle kandnud rahalisi vahendeid 120 000 rubla (1120 euro) ulatuses," teatas politsei. Telegrammi kanal Mash väidab, et pauguti süütas pensionär "Ukraina kuraatorite juhiste järgi".

Moskva oblastis teatati 21. detsembril kahest avalikes kohtades ilutulestiku käivitamisest. Korolevis lasti ilutulestik samuti kohaliku multifunktsionaalse teeninduskeskuse ruumides, mis asuvad Heliose kaubanduskeskuse maja neljandal korrusel, Himkis aga postkontoris. Mõlemal juhul evakueeriti külastajad.

Korolevis peeti ilutulestiku süütamises kahtlustatavana kinni 64-aastane mees, kes üritas ilutulestikku lasta ka politseijaoskonnas. Õiguskaitseorganid teatasid, et kahtlustatavat veensid seda tegema telefonipetturid. Pärast Himkis toimunud intsidenti peeti kinni 70-aastane kohalik elanik.

Väljaanne Prodolženije sledujet teatas viitega telegrammikanalite ja avalike lehtede sõnumitele, samuti mitmest süütamisrünnakust, mille venelased olid viimase päeva jooksul toime pannud, tuues välja Leningradi oblastis Vsevoložskis postkontori süütamise ning Moskvas Butovos ja Tveris politseiautode põlema paneku.

Baza telegrammi kanal on viimase kahe päeva jooksul loendanud vähemalt 12 süütamisrünnakut kogu Venemaal. The Insideri arvutuste kohaselt toimus nädala jooksul riigis vähemalt 20 süütamist ja plahvatust. Väljaanne Bumaga kirjutas 13 sellisest juhtumist nädalas ainuüksi Peterburis ja Leningradi oblastis.

Pärast Vene vägede täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse toimusid sarnased süütamised ka 2023. aastal. Siis veensid telefonipetturid venelasi massiliselt süütama sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroosid, panku ja administratiivhooneid. Väljaande Mediazona teatel toimisid petturid kõigil sellistel juhtudel enamvähem ühtemoodi: nad võtavad eakate või sotsiaalselt haavatavate inimestega telefoni teel ühendust, esinedes panga või eriteenistuste töötajatena. Vestluse käigus veenavad nad inimesi neile raha üle kandma ja pakuvad seejärel varastatud vara tagastamise eest mõne eseme põlema panemist. Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) väitis siis, et petturid töötavad "enamasti" Ukraina territooriumilt, asendades nende numbrid "Venemaa õiguskaitseorganite abitelefonidega".