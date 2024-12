Kaupmees: emotsioonioste on seekord jõuludel vähem

Kuna igal aastal on kõige rohkem neid inimesi, kes jätavad jõuluostud viimasele hetkele, siis on see nädalavahetus ja ka esmaspäev enamiku kaupmeeste selle aasta kõige tihedamad müügipäevad. Kasinamal ajal on aga ostud varasemast paremini läbi mõeldud ning emotsioonioste välditakse.

"Põhimõtteliselt on seesama nädalavahetus, mis on vahetult enne jõule, kõige rohkem rahvast ja tegemist on palju. Homme on natuke rahulikum. Mis seal salata, ma ise olen samasugune, et kogu aeg lükkad edasi, lükkad edasi, ja siis avastad, et nüüd on viimane hetk käes ja tuleb kindlasti midagi hankida," lausus Rahva Raamatu tegevjuht Rain Siemer.

Kuigi eeldaks, et raamatupoest ostetakse eeskätt raamatuid, siis nii see siiski pole.

"Tervele perele ostetakse kõik asjad ära siit. Isale sokid, emale kreem, lastele mänguasjad, perele mäng ja siis mõni raamat juurde. Terve aasta on olnud (müügihitt) Chuck Norris(e anekdoodikogumik). Siis on Lauri Räpi uus raamat näiteks. Ja siis Kristiina Ehini raamatud on hetkel topis eesotsas," ütles Siemer.

Raamatupoes jõulukingitustelt mullusega võrreldes kokku ei hoita. Samas on paberi odavnemise tõttu raamatud aastaga soodsamaks läinud.

"Kuskil 100 kuni 150 eurot kulutab võib üks inimene siin isegi kulutada, kui ta planeerib veidike suuremalt, seal on neli-viis kinki võib-olla sees," ütles Siemer.

"Kuskil ilmselt säästetakse, aga kingitused on see koht, kus hoitakse taset," lisas ta.

Ka tehnikapoes on praegu kõige suurem läbimüük. Ent musta reede nädalavahetusele jääb see siiski alla. Ja keskmine tehnikakingitus tuleb tänavu mullusest odavam.

"Meil siin keskmine ostukorv on ikkagi 200–300 eurot. Ostetakse tervele perele erinevaid asju. Veekeetja, röster, isegi need lähevad täna kingituseks. Kõlar, kõrvaklapid, mis on ka väga populaarsed. Viimasel ajal top toode on kindlasti Apple'i kõrvaklapid," lausus Euronicsi jaekaubanduse juht Martin Soom.

"Keskmine ostukorv on (hinna poolest) madalam. Aga mingitest kategooriatest ostetakse ikkagi rohkem. Ja inimesed ostavad vajaduspõhiselt. Enam emotsioonioste on võib-olla vähem," lisas ta.

Ka lastele plaanitakse kingitusi juba varem ja viimasele hetkele jäetakse oste vähem.

"Meie oleme tähele pannud, et tegelikult on novembri viimane nädal, must nädal see, kus väga paljud kliendid ostavad kingitused ette. Trend on, et inimesed ostavad varem, otsivad superpakkumisi, suuremaid komplekte, teavad, et sellel ajal nad saavad parema hinnaga ja teevad ostud varem ette ära. Aga ei saa öelda, et praegu kliente vähem on. Viimase hetke ostjaid on üsna palju ja pood on rahvast ka need viimased päevad täis," rääkis XS Mänguasjade turundusüksuse juht Jana Väli.

Laste pealt kokku ei hoita. Aga ühtki uut hitt-toodet tänavu ei ole. Nii on jätkuvalt populaarseim kingitus Lego.

"Keskmine kingitus on selline 40 eurot. Inimesed laste pealt kokku väga ei hoia, aga trendid on lihtsalt muutunud. Trenditooted on odavamad. Ostetakse rohkem tükkides, aga hind on veidi soodsam, kui võib-olla varem oli;" lausus Väli.