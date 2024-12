Kreml eitab Assadite lahutust

Vene presidendi pressiesindajal Dmitri Peskovil paluti kommenteerida teateid, et Bashar al-Assadi Suurbritannias sündinud naine Asma soovis lahutust ja Venemaalt lahkuda. "Ei, need ei vasta tegelikkusele," teatas Peskov.

Peskov eitas ka Türgi meedia väiteid, et Assadit hoitakse Moskvas valve all ja tema vara on külmutatud.

Türgi ja Araabia meediaväljaanded teatasid pühapäeval, et Asma al-Assad, kellel on ka Briti kodakondsus, esitas avalduse oma abielu lahutamiseks ja soovib koos lastega Venemaalt ära sõita.

Assad põgenes detsembri alguses koos oma perekonnaga Moskvasse, kus ta sai Venemaalt varjupaiga, kuna mässulised võtsid ootamatu rünnakuga Süüria ja selle pealinna Damaskuse oma kontrolli alla.

Sotsiaalmeedias levis Assadite pere-elu teadetega samaaegselt video, kuidas Assadi režiimi aegses Süürias naisi piinati, mis seadis teravama tähelepanu alla ka Asma al-Assadi rolli režiimi valitsemise ajal.

Asma al-Assad is trending in the United Kingdom, Middle East, and Kenya because reports claim she has filed for divorce from former Syrian President Bashar al-Assad in Moscow.



A British national, Asma allegedly seeks to return to the UK with her children for urgent medical… pic.twitter.com/rQ1w6njFwr