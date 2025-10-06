Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

Venemaal redutav Süüria võimult tõugatud diktaator Bashar al-Assad elas tõenäoliselt üle mürgitamise, kui viidi hiljuti raskes seisundis haiglasse, kirjutas pühapäeval ajaleht New York Post, mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Unian.

Lehe andmetel toimetati Assad 20. septembril ühte Moskva lähedal asuvasse erahaiglasse. Eksdiktaator oli kriitilises seisundis ja ta pandi intensiivravile. Ühendkuningriigis tegutseva vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel veetis Assad haiglas üheksa päeva ja kirjutati pärast seisundi paranemist välja.

"Teda mürgitati kodus Moskva lähedal asuvas villas, mida valvavad Vene võimud," seisis artiklis.

Samas märgitakse artiklis, et kuigi Assadi liikumisvabadus on piiratud, käib tal villas palju külalisi.

Süüria allikate sõnul on võimaliku mürgitamise põhjused endiselt teadmata.

"Ainult operatsiooni läbi viinud osapool teab, kas selle eesmärk oli Bashar al-Assadi tapmine või Vene valitsuse diskrediteerimine," lisatakse loos.

Väljaande allikad väidavad, et Vene valitsusel ei ole mürgitamisega mingit pistmist. Kuid nad oletavad, et seda võidi teha Venemaa süüdistamiseks ja näitamiseks, et president Vladimir Putin ei suuda eksdiktaatorit kaitsta.

Venemaa pole teemat ametlikult kommenteerinud.

Assad lahkus Süüriast eelmisel aastal pärast revolutsiooni ja redutab koos perega Moskvas. Samal ajal peab tema naine, kellel on Suurbritannia kodakondsus, meedia teatel läbirääkimisi lahutuse ja Londonisse kolimise üle. Abikaasa on esitanud kohtule taotluse ja ootab otsust.

Meedia kirjutas ka, et Assad elab rangete piirangute all ja ilma õiguseta osaleda avalikus tegevuses. Endise diktaatori varad on külmutatud.

Süürias toimuvad samal ajal esmakordselt pika aja järel valimised pärast seda, kui mullu detsembris kukutati riiki aastaid autoritaarselt valitsenud Assad. Üleminekuparlamendi valimine toimub kooskõlas aasta alguses välja kuulutatud põhiseadusliku deklaratsiooniga.