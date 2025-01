Süüria uus võim nõuab Venemaalt hüvitist

Süüria uus valitsus esitas oma esimestel kõnelustel Kremli delegatsiooniga nõudmise, et Venemaa hüvitaks süüria rahvale tehtud kahju, kui toetas diktaator Bashar al-Assadi režiimi, mis eelmisel aastal opositsiooni relvarühmade survel kokku varises.

"Dialoog rõhutas Venemaa rolli usalduse taastamisel Süüria rahvaga hüvitiste, ülesehitustööde ja taastamise kaudu," seisis Süüria võimude avalduses pärast teisipäeval peetud kõnelusi.

Venemaa saatis väed Süüriasse 2015. aastal, et toetada Assadi režiimi jõhkrat tegevust valitsusvastaste jõudude mahasurumisel. Moskva toetusel sai Assadi režiim vabalt vangistada, piinata ja mõrvata sadu tuhandeid süürlasi ning Vene õhujõudude pommirünnakutes hukkus tuhandeid inimesi. Assad põgenes eelmise aasta lõpus Moskvasse, kus ta praegugi elab.

Venemaa delegatsioon, kuhu kuulusid asevälisminister Mihhail Bogdanov ja president Vladimir Putini eriesindaja Süürias Aleksandr Lavrentjev, kohtus Süüria de facto juhi Ahmad al-Sharaaga teisipäeval.

Bogdanov kirjeldas kõnelusi kui konstruktiivseid, kuid tunnistas siiski olukorra keerulisust. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus aga kommenteerimast teadet Süüria hüvitisnõuete kohta, selgub Venemaa riikliku uudisteagentuur TASS edastatud infost.

Pärast Assadi kukutamist ja Venemaale põgenemist alustas Moskva oma sõjaväelaste ja sõjatehnika väljaviimist Süüriast, mistõttu on tema seniste Tartusi mereväebaasi ja Khmeimi õhuväebaasid tulevik ebaselge.

Satelliidipiltidelt on näha, et pärast kaubalaeva Sparta II lahkumist kadus Tartusist suur hulk Vene sõjatehnikat, ütles uuriv ajakirjanik Mark Krutov 27. jaanuaril.

Süüria uue juhtkonnaga on suhelnud ka Ukraina, välisminister Andri Sõbiha külastas 30. detsembril Damaskust, et arutada Venemaa sõjalist kohalolekut. Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Heorhi Tihhõi märkis, et Kiiev ja Damaskus jagavad selles küsimuses sarnaseid seisukohti, kuid üksikasju ei avalikustatud.