Süüria kristlaste sõnul uus riigivõim jõulude pidamist ei takista

Süüria kristlaste sõnul ei takista riigi uus, islamiäärmuslikuks peetav režiim jõulude pidamist ja on lubanud ka avalikke jõulukaunistusi.

Sellest hoolimata soovitavad Süüria kirikujuhid tänavu kristlastel jõule tagasihoidlikumalt pidada ning jäävad äraootavale seisukohale võimude edasiste sammude suhtes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me müüme jälle jõuluehteid. Pärast võimupööret tahavad paljud inimesed oma kodusid kaunistada. Oleme olnud väga hirmul, väga mures, aga uus valitsus teatas, et jõulupuude ehtimine pole nende jaoks probleem," ütles kristlasest poepidaja Damaskuses.

"Seni on kõik nende otsused ka pidanud ja me loodame, et asjad ka edaspidi nii jäävad," lisas ta.

Veel üks Damaskuse kristlane ütles, et sel aastal tuleb kaks püha ühes. "Vabadus Damaskusele ja Süüriale ja muidugi jõulud ise. Häid jõule teile ja igaühele," ütles ta.