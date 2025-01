Raudsik: Süüria uued võimud on siiani olnud pigem mõõdukad

Süürias eelmise aasta lõpus võimu võtnud islamistide valitsemiskogemus piirdub üksnes Idlibi provintsiga, kus rahvastik oli üsnagi ühtlane, kuid kogu riigi juhtimine on keerulisem, rääkis Peeter Raudsik "Välisilmas".

"Idlibis olid peamiselt maapiirkondadest pärit sunniidid, kes olid sinna koondunud, üsna kehval elujärjel ja mitte kõige jõukamad või eliiti kuuluvad ka juba varem. Ehk nende valitsemiskogemus on see. Nüüd nad on järsku riigi eesotsas, kus on hästi mitmekesine, kus on erinevad ususektid, ka erinevad vaated sellele, milline on naiste roll, milline on riigi ja religiooni vaheline suhe. Nad praegu kohanevad sellega," selgitas Raudsik.

Raudsiku sõnul on Süüria võimud teinud kohalikes inimestes kriitikat tekitanud otsuseid, kuid neid samas ümber hinnanud. Näiteks käesoleva aasta alguses teatas Süüria haridusminister, et õppekavadest võetakse välja naisi ja armastust käsitlev luule, kuid kui sellele tuli Süüriast terav reaktsioon, tõmmati selle otsusega tagasi. See näitab Raudsiku hinnangul, et uued võimud on siiani olnud pigem mõõduka poliitikaga.

"Neid kaheldavaid otsuseid praegu ellu ei viida. Me näeme, et need samad Süüria võimud, kes ühelt poolt oma oskamatusest, aga teisest küljest ka tõenäoliselt oma ideoloogiast lähtuvalt, olles väga konservatiivsed moslemid, teevad otsuseid ja kui mingi pahameel puhkeb sellest, siis oleme praegu näinud, kuidas reaktsioon nende poolt sellele on olnud, et me astume sammu tagasi, vaatame selle üle. Näeme seda mustrit praegu kordumas mitmes valdkonnas: hariduses, õiguses ja mujal ka. Ehk selles vaates, ma ütleksin, nad on pigem olnud ikkagi mõõdukad," selgitas ta.

Süürias aasta alguses visiidil käinud Saksamaa ja Prantsusmaa välisminister nõudsid, et Euroopa Liidu sanktsioonidest vabanemiseks tuleks Süüria võimudel läbirääkimistelaua taha tuua ka kurdid. Samas on kurdide suhtes vaenulik ka Süüria uue valitsuse toetaja Türgi. Raudsiku hinnangul võib Süüria suuta kurdidega rahu sõlmida.

"Meil on kõrval hea näide olemas Iraagist, kus kurdidel on olemas täiesti oma autonoomne piirkond, kus sealsetel kurdidel on nii hea suhe Türgiga, et Iraagi kurdidel on Ankaras oma esindus avatud ja visiidid (Iraagi Kurdistani liidri) Barzani perekonna poolt. Teisalt on ka tänaseks jõutud selle regiooni standardite järgi põhimõttelisele kokkuleppele Iraagi keskvõimuga. Ehk see sama mudel – sõbralikud kurdid, üsna kindlatesse raamidesse surutud kurdid – on see, mida tegelikult Süürias Türgi taotleb. Ja ükskõik milline araabia keskvõim Süürias oleks – kas Bashar al-Assad, Süüria islamistid –, kõik araablased tahavad lõpuks panna kurdid üsna kitsasse kasti, kus nende üle oma keskvõimu teostada," rääkis Raudsik.