Tervisekassa eelarve kasvab, kuid ravijärjekorrad pikenevad

Järgmisel aastal on tervisekassa eelarves raha ligi 138 miljonit eurot enam kui tänavu, sellegipoolest tuleb haigetel arvestada veelgi pikemate ravijärjekordadega.

"Meil tuleb 2024. aastast osa kulutusi kaasa. Nagu me teame, siis selle aasta 1. aprillil tervishoiutöötajate palgad tõusid ja selle kompenseerimine on päris suur osa sellest lisanduvast rahast eelarvesse ehk meil on selliseid püsikulusid, mis tulevad kaasa," ütles tervisekassa juhatuse liige Marko Tähnas.

Tähnase sõnul peaks eelarvest piisama, et hoida ravijärjekordi praegusel tasemel ning ennekõike keskendutakse haiglaravile, kus ravivõlg on juba märkimisväärne. Tervisekassa arvestab, et nii-öelda polikliinikuvastuvõtte teevad haiglad ületööna rohkem, kuigi need vastuvõtud maksab kassa kinni vaid 70 protsendi ulatuses.

"Meil on võimekus suuremaks ravimahuks, kui hetkel tervisekassa leping ette näeb. Meie kliiniline pool on öelnud, et nende võimekus võiks olla 16 miljoni euro võrra suurem kui tervisekassa leping ette näeb," märkis Põhja-Eesti regionaalhaigla finantsjuht Kairi Kivimäe.

"Me näeme, et peame plaanilist ravi ikkagi piirama ja see tähendab seda, et järjekorrad ikkagi pikenevad," lisas ta.

Põhja-Eesti regionaalhaiglas on erakorralise töö osakaal pisut üle 50 protsendi, aga on ka neid üldhaiglaid, kus see on ligi 70 protsenti ehk suuresti tegeldakse ainult erakorraliste patsientidega.

Kehtiva kollektiivlepingu tõttu läheb esimeses kvartalis meedikute palkadeks 28 miljonit eurot rohkem kui sel aastal ja haiglate liidu juhi Urmas Sule sõnul palkade tõstmiseks haiglatel rahaline kate puudub.

"Teine pool, mis on see niinimetatud kärpepakett, 31 miljonit madalamad hinnad, ja see puudutab valdavas osas, julgeks öelda 95 protsenti, eriarstiabi. Need on kaks sellist mõjurit, millel katet ei ole, lisaks järgmine aasta jõustuvad maksutõusud, mida samuti ei ole hindades arvestatud," ütles Sule.

Muudele maksutõusudele lisaks peavad Ida-ja Lääne-Tallinna keskhaigla ning Järva haigla hakkama maksma ka ettevõtte tulumaksu, sest erinevalt teistest raviasutustest tegutsevad nemad aktsiaseltsidena, mitte sihtasutustena. Tervisekassa eelarve kinnitatakse jaanuari alguses.