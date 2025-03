Meedikud peavad tänavu leppima loodetust väiksema palgatõusuga

Sügisel oma palgatõusu nimel vaidlema asunud meedikutel tuleb tänavu leppida loodetust märksa väiksema palgatõusuga. Aga kui läbirääkimiste alguses ütles tervisekassa, et sentigi palgatõusuks raha pole, siis nüüd on lisamiljonid leitud.

Sel sügisel palgaläbirääkimiste eel ütles arstide esindaja Katrin Rehemaa, et meedikute palk peaks tõusma sama palju riigikogulaste oma. Sel nädalal tehtud valitsuse otsus aga annab võimaluse tervisekassal tõsta meedikute palka 1,5 protsenti.

Kuigi palgatõusu protsent on väike, kulub selle välja maksmiseks 12,2 miljonit eurot.

"Kui sügisel me eelarvet tegime ja tervisekassal lubati kasutusele võtta 167 miljonit jaotamata tulemit, et katta ja hoida tervishoiuteenuste kättesaadavust, siis tõesti tervishoiutöötajate palgatõusuks me raha reservi ei jätnud. /.../ Me näeme, et meil näiteks haiguslehtede kasutus on olnud esimese kahe kuuga väiksem ja sellest tulenevalt me vaatsime oma eelarveread üle, hindasime ja me ei lähe kättesaadavust vähendama, oma eelarvepositsiooni ei halvenda ehk me võtame need vahendid oma eelarve tervishoiukulude muudelt ridadelt," selgitas tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard.

Haiglate liidu juhi Urmas Sule sõnul on nüüd pool rehkendust tehtud, sest kollektiivlepe on kaheaastane.

"Meil on kindel plaan 1. aprilliks jõuda kokkuleppele, aga kokkuleppel on kaks aastat – on käesoleva aasta kokkulepe, mis on teenuste hinnakirjaga kinnitatud, ja on järgmine aasta. Järgmise aasta osas me peame kokku leppima detailides, kuidas me järgmisel aastal palgatõusu saame rahastatud," rääkis Sule.

Esialgu ei osanud tervisekassa öelda, kust leitakse raha 2026. aasta palgatõusuks.

"Kui me saame kollektiivlepingu allkirjastatud, saame hinnata ära, mis see vajadus siis järgmise aasta vaates on. Eks see analüüs ja koostamine hakkab meil suve lõpus ja sügisel koos riigieelarve ettevalmistamisega pihta," sõnas Banhard.

Just järgmise aasta palgatõusu rahastamise ebaselgusele viidates ei soovinud arstide esindaja Katrin Rehemaa pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale" kommentaare anda.

Riiklik lepitaja Meelis Virkebau aga usub, et uus kollektiivlepe õnnestub sõlmida enne 1. aprilli.

"Tavapäraselt me sõlmime kõigepealt kollektiivlepingu eelduste kokkuleppe, mis annab tööandjatele tervishoius kindlustunde, et raha tõesti laekub nii palju, kui on lubatud välja käia. Selleks sõlmitav kollektiivlepingu eelduste kokkulepe vajab tervisekassa juhatuse esimehe ja terviseministri allkirja. Hetkel on terviseminister meie teada Eestist ära," ütles Virkebau.

"Ma ei tahaks numbritest rääkida nii paljum enne kui on leping allkirjad saanud. Aga nii palju ütlen, et see 1,5 protsenti on mõeldud käesolevaks aastaks," lisas riiklik lepitaja.

Kehtiv kollektiivleping sõlmiti 2023. aastal ja toona tõusid tunnitasude alammäärad ligi 20 protsenti ja 2024. aastal veel 10 protsenti.