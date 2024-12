Yle: Estlink 2 rikke piirkonnas viibis ka Vene varilaevastiku naftatanker

Neljapäeval kirjutas Yle.fi, et Estlink 2 merekaabli purunemise ajal sõitis piirkonnas ka Cooki saarte lipu all sõitev naftatanker Eagle S. Samuti on Saksa andmekeskuse operaator teatanud rikkest Helsingi-Frankfurdi sidekaablis, mis asub osaliselt Läänemeres.

Mereliiklust jälgiva Marinetraffic seireteenuse info põhjal oli tanker Eagle S kaablikahjustuse tuvastamise ajal ilmselgelt sõitu aeglustanud.

Piirivalve patrull-laev saatis talituse seireandmete põhjal kõnealust tankerit jõulupüha varaõhtul Porkkala neeme juurest eemale. Kolmapäeva varahommikul olid mõlemad laevad veel Porkkala juures.

Marinetrafficu andmetel oli naftatanker teel Peterburist Egiptusesse. Mereliiklust kajastava Briti väljaande Lloyd's List andmetel kuulub tanker Eagle S Venemaa varilaevastikku.

Väljaanne peab varilaevastiku all silmas üle 15-aastaseid laevu, mille tegelik omanik on teadmata ja mille ainus ülesanne on transportida naftat sanktsioonide all olevast riigist.

Tanker Eagle S teekond Läänemerel. Trajektooril on näha aluse aeglustamist Estlink 2 kaabli läheduses. Autor/allikas: Kuvatõmmis veebilehelt marinetraffic.com

HS: Probleem ka Frankfurdi-Helsingi sidekaablis

Samuti teatas Saksa andmekeskuse operaator Hetzner ööl vastu neljapäeva, et Saksamaa ja Soome vahelises võrguühenduses on probleem, kirjutas Helsingin Sanomat neljapäeval.

"Praegu on tõrge Frankfurdi ja Helsingi vahelises põhivõrguühenduses. See võib põhjustada lühiajalisi viivitusprobleeme. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Täname mõistva suhtumise eest," kirjtas ettevõte pressiteates.

Häire kohta pole täiendavat teavet antud, samuti pole infot selle kohta, kas häire on kuidagi seotud Soome ja Eesti vahelise elektrivõrgu häirega.

Suure tõenäolisusega asub osa kaablist Soome lahes.

Kolmapäeval kell 12.26 lülitus avarii tõttu välja Eesti-Soome vaheline alalisvooluühendus Estlink 2. Väljalülitumise põhjus ei ole praegu teada, teatas Elering. Eesti ja Soome süsteemihaldurid, Elering ja Fingrid, on operatiivselt tegutsemas, et rikke põhjus võimalikult kiiresti tuvastada.