HS: kaablite lõhkumises kahtlustatavale laevale saadeti relvastatud üksus

Neljapäeval, veidi pärast südaööd tõusid Vantaa lennujaamast õhku kaks helikopterit – üks Soome kaitsejõudude ja teine piirivalve oma. Kopterite pardal olid Helsingi politseiüksuse Karhu meeskond ning Soome lahe rannavalve hädaolukordade lahendamise meeskond, kirjutab Helsingin Sanomat.

Leht lisab, et helikopterid suundusid Porkkala poole, kuhu piirivalve oli andnud käsu liikuda Estlink 2 kaabli lõhkumises kahtlustataval Eagle S tankeril.

Laevale saadetud jõud olid relvastatud ning valmis vastupanuks, ütlesid kaks olukorraga kursis olevat allikat Helsingin Sanomatele. Vastupanu laeval siiski ei osutatud ja võimud võtsid laeva kiiresti enda kontrolli alla.

Samal ajal oli neljapäeva öösel kaalul küsimus, kas elektrikaabli lõhkumist tuleks uurida terrorismina.

"See oli üks variant, mida me öösel politseiga kaalusime. Raskendatud kahju tegemine ja hävitamine on mõlemad teod, mida kriminaalkoodeksi järgi võidakse toime panna terroristlike kavatsustega," selgitas Soome asepeaprokurör Jukka Rappe.

Üks terroristliku kuriteo definitsioone on kavatsus tekitada tõsist hirmu rahva seas.

"Pärast mitut kaabli lõhkumise juhtumit me kaalusime seda kui tõsise hirmu külvamist. Siiski me järeldasime, et tegemist on pigem raskendatud kahju tekitamise või vandalismiga," ütles Rappe.

Soome politsei teatas neljapäeval, et alustas juhtunu uurimist kui raskendatud asjaoludel vandalismi.