Kallas: sabotaaž Euroopas kasvab

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas mõistsid ühisavalduses Euroopa kriitilise taristu lõhkumise hukka ja lubasid uusi sanktsioone Venemaa varilaevastiku vastu. Samuti tahab Euroopa Liit parandada merealuste kaablite kaitset ja nende parandamisvõimalusi.

Kaja Kallas lisas ERR-ile antud kommentaaris, et arvestades hiljutisi sagenenud rünnakuid Läänemere veealuste kaablite vastu, on raske vaadelda neid juhtumeid pelgalt kokkusattumustena.

"Sabotaaž Euroopas kasvab, oleme näinud erinevaid rünnakuid: süütamised, küberrünnakud ja valimistesse sekkumine. Praeguse Estlink 2 ja andmekaablite rikkumise ajastus ja täpsus viitavad pigem koordineeritud jõupingutustele. Paneme need sündmused Venemaa Ukraina-vastase sõja konteksti ja me näeme, et need sabotaažikatsed kriitilise tähtsusega merealuse infrastruktuuri vastu on midagi enamat kui üksikjuhtumid – need on sihilik katse lüüa meie digitaal- ja energiataristut. Aga muidugi ei heiduta see meid Ukrainat toetamast," sõnas Kallas.